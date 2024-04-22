Доноров крови в Украине будут искать с помощью искусственного интеллекта. Как это работает

В Украине запустили чатбот ChatGPT, где будет появляться информация о донорстве, а именно о необходимости крови в вашем городе.

Доноров крови в Украине будут искать с помощью искусственного интеллекта

Что можно найти в чате ДонорUA:

Пункты сдачи крови в вашем городе.

Запасы донорской крови в вашем городе.

Где сдать кровь в субботу

По словам соучредителя ДонорUA Александра Краковецкого, сейчас чат работает в тестовом режиме. Все зависит от того, насколько актуальны и точны данные. Пока это работает не идеально, но волонтеры делают все для усовершенствования чата.

Мы хотим предоставить донорам инструмент, отвечающий на вопросы в «человеческом» стиле, связанные с ситуацией в конкретном городе. Александр Краковецкий

Чтобы более эффективно развивать донорское движение в Украине, ДонорUA просят присоединиться к чату в Telegram.

По их данным, зарегистрировалось уже более 160 тыс. человек, а за прошлый год благодаря платформе удалось получить 7000 л крови.

Правительство упростило алгоритм передачи на фронт донорской крови

Кабинет Министров утвердил алгоритм Министерства здравоохранения по обеспечению медиков на фронте донорской кровью. Согласно документу, силы обороны будут посылать запросы на необходимые объемы крови от боевых подразделений.

Предполагается, что от боевых подразделений будут поступать заявки на нужды группы крови и ее компонентов.

Процесс передачи донорской крови и ее компонентов силам безопасности и обороны будет происходить с помощью координаторов: