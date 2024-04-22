Донорів крові в Україні шукатимуть за допомогою штучного інтелекту. Як це працює

В Україні запустили чатбот ChatGPT, де буде з’являтися інформація щодо донорства, а саме про потребу крові у вашому місті.

Донорів крові в Україні шукатимуть за допомогою штучного інтелекту

Що можна знайти у чатботі ДонорUA:

Пункти здавання крові у вашому місті.

Запаси донорської крові у вашому місті.

Де здати кров у суботу.

За словами співзасновника ДонорUA Олександра Краковецького, нині чатбот працює у тестовому режимі. Все залежить від того, наскільки актуальними та точними є дані. Поки що це працює не ідеально, але волонтери роблять усе для удосконалення чатбота.

Ми хочемо надати донорам інструмент, який відповідатиме на запитання у «людському» стилі, що пов'язані з ситуацією у конкретному місті. Олександр Краковецький

Щоб ефективніше розвивати донорський рух в Україні, ДонорUA просять доєднатися до чатбота у Telegram.

За їхніми даними, зареєструвалося вже понад 160 тис людей, а за минулий рік завдяки платформі вдалося отримати 7000 л крові.

Уряд спростив алгоритм передачі на фронт донорської крові

Кабінет міністрів затвердив алгоритм Міністерства охорони здоров’я щодо забезпечення медиків на фронті донорською кров’ю. Відповідно до документа, сили оборони надсилатимуть запити на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів.

Передбачається, що від бойових підрозділів надходитимуть заявки на потреби певної групи крові та її компонентів.

Процес передачі донорської крові та її компонентів силам безпеки та оборони буде відбуватися за допомогою координаторів: