У восьми містах України потребують усіх груп донорської крові — як допомогти

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Зокрема у восьми міста потребують усіх груп донорської крові.
Де потрібна донорська кров
МОЗ зазначає, що цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Вінниця: всі групи крові
Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
Одеса, обласна станція переливання: всі групи крові
Дніпро: всі групи крові
Херсон: всі групи крові
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
Миколаїв: всі групи крові
Кропивницький: всі групи крові
Харків: всі групи крові
Львів: 1-, 2-, 3-, 4-
Чернігів: 2+, 3+
Івано-Франківськ: 1-, 3-, 4-
Рівне: 1-, 2-, 3-, 4-
Щоб здати кров можна зареєструватися на ДонорUA, знайти своє місто та запланувати донації в особистому кабінеті.
Хто може здати кров в Україні
Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг. Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.
Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-