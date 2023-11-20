У восьми містах України потребують усіх груп донорської крові — як допомогти

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Зокрема у восьми міста потребують усіх груп донорської крові.

Де потрібна донорська кров

МОЗ зазначає, що цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Вінниця: всі групи крові

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові

Одеса, обласна станція переливання: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Херсон: всі групи крові

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Львів: 1-, 2-, 3-, 4-

Чернігів: 2+, 3+

Івано-Франківськ: 1-, 3-, 4-

Рівне: 1-, 2-, 3-, 4-

Щоб здати кров можна зареєструватися на ДонорUA, знайти своє місто та запланувати донації в особистому кабінеті.

Хто може здати кров в Україні

Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг. Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.

Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.