У восьми містах України потребують усіх груп донорської крові — як допомогти
Категорія
Україна
Дата публікації

У восьми містах України потребують усіх груп донорської крові — як допомогти

Міністерство охорони здоров'я України
Донорство крові

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Зокрема у восьми міста потребують усіх груп донорської крові.

Де потрібна донорська кров

МОЗ зазначає, що цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

  • Вінниця: всі групи крові

  • Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові

  • Одеса, обласна станція переливання: всі групи крові

  • Дніпро: всі групи крові

  • Херсон: всі групи крові

  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

  • Миколаїв: всі групи крові

  • Кропивницький: всі групи крові

  • Харків: всі групи крові

  • Львів: 1-, 2-, 3-, 4-

  • Чернігів: 2+, 3+

  • Івано-Франківськ: 1-, 3-, 4-

  • Рівне: 1-, 2-, 3-, 4-

Щоб здати кров можна зареєструватися на ДонорUA, знайти своє місто та запланувати донації в особистому кабінеті.

Хто може здати кров в Україні

Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг. Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.

Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.

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Категорія
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