Як знизити кров'яний тиск — проста порада від вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як знизити кров'яний тиск — проста порада від вчених

високий тиск
Джерело:  online.ua

Після завершення нового масштабного дослідження американські науковці дійшли висновку що майже кожна людина зможе знизити свій кров'яний тиск шляхом зменшення споживання солі лише на одну чайну ложку на день. Ба більше, зазначається, що цей метод позитивно впливає навіть на тих, хто не приймає препарати від тиску.

Що робити з високим тиском

Варто звернути увагу на те, що це одне з наймасштабніших досліджень вивчення впливу зниження вмісту натрію в раціоні на кров'яний тиск за участю людей з гіпертонією, які вже приймають ліки.

За словами вчених, учасники дослідження зменшили споживання солі приблизно на одну чайну ложку на день.

Після цього було зафіксовано зниження систолічного артеріального тиску приблизно на 6 мм ртутного стовпа. Що важливо розуміти, це аналогічно ефекту, який вдається досягається після використання препаратів для зниження тиску.

Це відкриття підкреслює, що помірне скорочення вмісту солі в раціоні може позитивно впливати на здоров'я, особливо для тих, хто стикається з проблемами високого артеріального тиску. Фахівці зазначають, що 70 – 75% усіх досліджуваних, незалежно від прийому ліків, можуть очікувати на покращення показників тиску при зниженні рівня солі у своєму раціоні.

Не можна також ігнорувати той факт, що високий кров'яний тиск може стати причиною серцевої недостатності, серцевих нападів та інсультів, адже саме він чинить додатковий тиск на артерії.

Що відомо про саме дослідження

Американські науковці звертають увагу на те, що люди середнього та похилого віку (50 – 70 років) з Бірмінгема, Алабами та Чикаго брали участь у рандомізованому дослідженні, де їм пропонувалася дієта з високим (2200 мг на день) та низьким (500 мг на день) вмістом натрію.

Учасники цього дослідження дотримувалися цих дієт по черзі протягом одного тижня, після чого перемикалися на протилежну дієту наступного тижня.

Систематичне носіння тонометрів допомогло виявити значне зниження артеріального систолічного тиску у 213 учасників, і це зниження склало 7 – 8 мм рт. ст. при дієті з низьким вмістом натрію в порівнянні з дієтою з високим вмістом і 6 мм рт. ст. в порівнянні з їхнім звичайним раціоном.

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Категорія
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