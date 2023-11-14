Как снизить кровяное давление — простой совет от ученых

После завершения нового масштабного исследования американские ученые пришли к выводу, что почти каждый человек сможет снизить свое кровяное давление путем уменьшения потребления соли только на одну чайную ложку в день. Более того, указано, что этот метод положительно влияет даже на тех, кто не принимает препараты от давления.
Что делать с высоким давлением
Следует обратить внимание на то, что это одно из самых масштабных исследований изучения влияния снижения содержания натрия в рационе на кровяное давление с участием людей с гипертонией, которые уже принимают лекарства.
По словам ученых, участники исследования уменьшили потребление соли примерно на одну чайную ложку в день.
После этого было зафиксировано снижение артериального систолического давления примерно на 6 мм ртутного столба. Что важно понимать, это аналогично эффекту, который удается достигается после использования препаратов для снижения давления.
Нельзя также игнорировать тот факт, что высокое кровяное давление может стать причиной сердечной недостаточности, сердечных приступов и инсультов, ведь именно оно оказывает дополнительное давление на артерии.
Что известно о самом исследовании
Американские ученые обращают внимание на то, что люди среднего и пожилого возраста (50 – 70 лет) из Бирмингема, Алабамы и Чикаго принимали участие в рандомизированном исследовании, где им предлагалась диета с высоким (2200 мг в день) и низким (500 мг в день). ) содержанием натрия.
Участники этого исследования соблюдали эти диеты поочередно в течение одной недели, после чего переключались на противоположную диету на следующей неделе.
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