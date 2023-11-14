Как снизить кровяное давление — простой совет от ученых

После завершения нового масштабного исследования американские ученые пришли к выводу, что почти каждый человек сможет снизить свое кровяное давление путем уменьшения потребления соли только на одну чайную ложку в день. Более того, указано, что этот метод положительно влияет даже на тех, кто не принимает препараты от давления.

Что делать с высоким давлением

Следует обратить внимание на то, что это одно из самых масштабных исследований изучения влияния снижения содержания натрия в рационе на кровяное давление с участием людей с гипертонией, которые уже принимают лекарства.

По словам ученых, участники исследования уменьшили потребление соли примерно на одну чайную ложку в день.

После этого было зафиксировано снижение артериального систолического давления примерно на 6 мм ртутного столба. Что важно понимать, это аналогично эффекту, который удается достигается после использования препаратов для снижения давления.

Это открытие подчеркивает, что умеренное сокращение содержания соли в рационе может оказывать положительное влияние на здоровье, особенно для тех, кто сталкивается с проблемами высокого артериального давления. Специалисты отмечают, что 70 – 75% всех испытуемых, независимо от приема лекарства, могут ожидать улучшения показателей давления при снижении уровня соли в своем рационе. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что высокое кровяное давление может стать причиной сердечной недостаточности, сердечных приступов и инсультов, ведь именно оно оказывает дополнительное давление на артерии.

Что известно о самом исследовании

Американские ученые обращают внимание на то, что люди среднего и пожилого возраста (50 – 70 лет) из Бирмингема, Алабамы и Чикаго принимали участие в рандомизированном исследовании, где им предлагалась диета с высоким (2200 мг в день) и низким (500 мг в день). ) содержанием натрия.

Участники этого исследования соблюдали эти диеты поочередно в течение одной недели, после чего переключались на противоположную диету на следующей неделе.