В восьми городах Украины нуждаются во всех группах донорской крови — как помочь

Министерство здравоохранения сообщает, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. В частности, в восьми городах нуждаются во всех группах донорской крови.

Где нужна донорская кровь

Минздрав отмечает, что на этой неделе особенно нужны доноры крови таких групп:

Винница: все группы крови

Киев, Киевский городской центр крови: все группы крови

Одесса, областная станция переливания: все группы крови

Днепр: все группы крови

Херсон: все группы крови

Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-

Николаев: все группы крови

Кропивницкий: все группы крови

Харьков: все группы крови

Львов: 1-, 2-, 3-, 4-

Чернигов: 2+, 3+

Ивано-Франковск: 1-, 3-, 4-

Ровно: 1-, 2-, 3-, 4-

Чтобы сдать кровь, можно зарегистрироваться на ДонорUA, найти свой город и запланировать донации в личном кабинете.

Кто может сдать кровь в Украине

Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди от 18 лет и весом от 50 кг. Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.

Если вам свойственны хронические заболевания, вы принимаете лекарство или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.