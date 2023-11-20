В восьми городах Украины нуждаются во всех группах донорской крови — как помочь

Министерство здравоохранения сообщает, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. В частности, в восьми городах нуждаются во всех группах донорской крови.
Где нужна донорская кровь
Минздрав отмечает, что на этой неделе особенно нужны доноры крови таких групп:
Винница: все группы крови
Киев, Киевский городской центр крови: все группы крови
Одесса, областная станция переливания: все группы крови
Днепр: все группы крови
Херсон: все группы крови
Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-
Николаев: все группы крови
Кропивницкий: все группы крови
Харьков: все группы крови
Львов: 1-, 2-, 3-, 4-
Чернигов: 2+, 3+
Ивано-Франковск: 1-, 3-, 4-
Ровно: 1-, 2-, 3-, 4-
Чтобы сдать кровь, можно зарегистрироваться на ДонорUA, найти свой город и запланировать донации в личном кабинете.
Кто может сдать кровь в Украине
Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди от 18 лет и весом от 50 кг. Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.
Если вам свойственны хронические заболевания, вы принимаете лекарство или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.
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