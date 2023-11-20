В восьми городах Украины нуждаются во всех группах донорской крови — как помочь
Категория
Украина
Дата публикации

В восьми городах Украины нуждаются во всех группах донорской крови — как помочь

Министерство здравоохранения Украины
Донорство крови
Читати українською

Министерство здравоохранения сообщает, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. В частности, в восьми городах нуждаются во всех группах донорской крови.

Где нужна донорская кровь

Минздрав отмечает, что на этой неделе особенно нужны доноры крови таких групп:

  • Винница: все группы крови

  • Киев, Киевский городской центр крови: все группы крови

  • Одесса, областная станция переливания: все группы крови

  • Днепр: все группы крови

  • Херсон: все группы крови

  • Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-

  • Николаев: все группы крови

  • Кропивницкий: все группы крови

  • Харьков: все группы крови

  • Львов: 1-, 2-, 3-, 4-

  • Чернигов: 2+, 3+

  • Ивано-Франковск: 1-, 3-, 4-

  • Ровно: 1-, 2-, 3-, 4-

Чтобы сдать кровь, можно зарегистрироваться на ДонорUA, найти свой город и запланировать донации в личном кабинете.

Кто может сдать кровь в Украине

Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди от 18 лет и весом от 50 кг. Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.

Если вам свойственны хронические заболевания, вы принимаете лекарство или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбросила бомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Есть погибшие
Армия РФ сбросила бомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Есть погибшие
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые создали тест для выявления ранних признаков рака крови — как он работает
медик
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как снизить кровяное давление — простой совет от ученых
высокое давления

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.