Учені створили тест для виявлення ранніх ознак раку крові — як він працює

За допомогою тесту можна виявити фрагменти ДНК пухлини в крові. Тест сповіщає лікарів про те, чи був виявлений сигнал раку, і передбачає, звідки в організмі цей сигнал міг виникнути.

Американські науковці винайшли тест для визначення ознак 50 видів раку в крові людини

Науковці провели випробування та з'ясували, що тест правильно виявив дві третини випадків раку. У 85% людей тест також міг точно визначити початкове місце раку. Тест дає більш точні результати людям поважного віку та пацієнтам з більш пізніми стадіями раку.

Як працює тест

Експерти привітали результати випробування, але сказали, що знадобляться додаткові дослідження, перш ніж тест, зроблений каліфорнійською компанією Grail, можна буде запровадити в системах охорони здоров’я.

Тест правильно виявив дві третини випадків раку серед учасників дослідження. У 85% цих позитивних випадків він також міг точно визначити початкове місце раку. Згідно з результатами дослідження, він був більш точним у пацієнтів похилого віку та пацієнтів із більш пізніми стадіями раку.

Лікарі розділилися щодо того, чи варто ризикувати для пацієнтів. У різних пацієнтів він проявляється по-різному і не завжди дає 100% результат. Тому і випускати цей тест вирішили лише за рецептом лікаря.

Як пише The Wall Street Journal, ціна одного тесту коштує 949 доларів США. За даними виробника тестів Grail, підрозділу компанії з секвенування генів, відтоді, як Galleri став доступним у червні 2021 року, було продано понад 130 000 тестів.