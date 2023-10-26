Учені створили тест для виявлення ранніх ознак раку крові — як він працює
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені створили тест для виявлення ранніх ознак раку крові — як він працює

медик
Джерело:  The Wall Street Journal

За допомогою тесту можна виявити фрагменти ДНК пухлини в крові. Тест сповіщає лікарів про те, чи був виявлений сигнал раку, і передбачає, звідки в організмі цей сигнал міг виникнути.

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Науковці провели випробування та з'ясували, що тест правильно виявив дві третини випадків раку. У 85% людей тест також міг точно визначити початкове місце раку. Тест дає більш точні результати людям поважного віку та пацієнтам з більш пізніми стадіями раку.

Як працює тест

Експерти привітали результати випробування, але сказали, що знадобляться додаткові дослідження, перш ніж тест, зроблений каліфорнійською компанією Grail, можна буде запровадити в системах охорони здоров’я.

Тест правильно виявив дві третини випадків раку серед учасників дослідження. У 85% цих позитивних випадків він також міг точно визначити початкове місце раку. Згідно з результатами дослідження, він був більш точним у пацієнтів похилого віку та пацієнтів із більш пізніми стадіями раку.

Лікарі розділилися щодо того, чи варто ризикувати для пацієнтів. У різних пацієнтів він проявляється по-різному і не завжди дає 100% результат. Тому і випускати цей тест вирішили лише за рецептом лікаря.

Як пише The Wall Street Journal, ціна одного тесту коштує 949 доларів США. За даними виробника тестів Grail, підрозділу компанії з секвенування генів, відтоді, як Galleri став доступним у червні 2021 року, було продано понад 130 000 тестів.

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