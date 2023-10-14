Двое украинцев попали в список польского Forbes

Украинцы в Польше Сергей Бутко и Влад Турак разработали платформу Certifier для создания цифровых сертификатов и попали в список "30-30" от Forbes.

Что известно о платформе Certifier

Стартап Бутка и Турака имеет программное обеспечение для того, чтобы производить цифровые сертификаты, грамоты и дипломы и хранить их онлайн.

Платформу Certifier используют около 350 компаний из США, Великобритании и Канады.

На сайте стартапа говорится, что более 1000 компаний используют этот сервис. Среди них Amazon, Avon, Salesforce и Стэнфордский университет (Калифорния, США).

Электронные сертификаты там хранят более 600 тысяч человек, а заработок компании за месяц — около 130 тысяч злотых (1,1 млн грн).

Как возникла идея создать платформу Certifier

27-летний Сергей Бутко и 28-летний Влад Турак заметили проблему автоматизации в выдаче сертификатов и других наград, в то же время разработчики отмечают, что люди всегда любили получать признание за свою работу, следовательно, вознаграждение можно сделать более легким и доступным для большого количества людей. И вместе с тем свести к минимуму использование бумажных сертификатов.

Раньше таким признанием были преимущественно медали за участие в войнах, а сегодня это сертификаты и медали в онлайн-играх. Мы поняли, что эта сфера должна измениться в современном мире, переходящем от физических документов к цифровым", — говорит Влад Турак. Поделиться

Фото – certifier.io

На сайте Certifier можно создать сертификаты в следующих разделах:

бесплатное обучение;

тренинги;

высшее образование;

провайдеры в образовании;

корпоративные тренинги;

конференции и мероприятия;

конкурсы и соревнования;

членство и ассоциации;

онлайн-образование.

Дизайн награды можно выбрать из предложенных, можно создать во встроенном конструкторе или скачать собственный.