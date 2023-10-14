Двое украинцев попали в список польского Forbes

Украинцы в Польше Сергей Бутко и Влад Турак разработали платформу Certifier для создания цифровых сертификатов и попали в список "30-30" от Forbes.
Что известно о платформе Certifier
Стартап Бутка и Турака имеет программное обеспечение для того, чтобы производить цифровые сертификаты, грамоты и дипломы и хранить их онлайн.
Платформу Certifier используют около 350 компаний из США, Великобритании и Канады.
На сайте стартапа говорится, что более 1000 компаний используют этот сервис. Среди них Amazon, Avon, Salesforce и Стэнфордский университет (Калифорния, США).
Электронные сертификаты там хранят более 600 тысяч человек, а заработок компании за месяц — около 130 тысяч злотых (1,1 млн грн).
Как возникла идея создать платформу Certifier
27-летний Сергей Бутко и 28-летний Влад Турак заметили проблему автоматизации в выдаче сертификатов и других наград, в то же время разработчики отмечают, что люди всегда любили получать признание за свою работу, следовательно, вознаграждение можно сделать более легким и доступным для большого количества людей. И вместе с тем свести к минимуму использование бумажных сертификатов.
На сайте Certifier можно создать сертификаты в следующих разделах:
бесплатное обучение;
тренинги;
высшее образование;
провайдеры в образовании;
корпоративные тренинги;
конференции и мероприятия;
конкурсы и соревнования;
членство и ассоциации;
онлайн-образование.
Дизайн награды можно выбрать из предложенных, можно создать во встроенном конструкторе или скачать собственный.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-