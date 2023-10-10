Заглушить невозможно. Украинские инженеры создали для ВСУ уникальную рацию Himera

В Украине создана для ВСУ рация Himera. Уникальность технологии состоит в том, что рацию не могут заглушить российские системы радиоэлектронной борьбы.

Новая разработка украинских инженеров для ВСУ

В Украине создали уникальную рацию Himera, которую не могут заглушить российские системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Федоров напомнил, что враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия украинским военным. Поэтому в Украине была разработана уникальная рация Himera, чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений.

Это уникальная технология, которая работает под враждебным РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка удерживает заряд до 4 дней, – написал Федоров. Поделиться

Эту рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка для поиска и эвакуации воинов. Управление радиостанциями возможно просто через приложение в телефоне.

Убежден, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 года и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта, – подчеркнул Федоров. Поделиться

Сколько техники армии РФ поразили украинские дроны

Как сообщил вице-премьер-министр, министр цифрового развития Михаил Федоров только за последнюю неделю "Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии.

У россиян – минус 69 систем и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты – меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городов. За последнюю неделю операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой – 33 танка, 41 грузовик и куча другого оборудования, – сообщил Федоров. Поделиться

За месяц количество пораженной техники достигло 793 единиц. Также уничтожено более 340 единиц личного состава.