Заглушить невозможно. Украинские инженеры создали для ВСУ уникальную рацию Himera

В Украине создана для ВСУ рация Himera. Уникальность технологии состоит в том, что рацию не могут заглушить российские системы радиоэлектронной борьбы.
Новая разработка украинских инженеров для ВСУ
В Украине создали уникальную рацию Himera, которую не могут заглушить российские системы радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Федоров напомнил, что враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия украинским военным. Поэтому в Украине была разработана уникальная рация Himera, чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений.
Эту рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка для поиска и эвакуации воинов. Управление радиостанциями возможно просто через приложение в телефоне.
Сколько техники армии РФ поразили украинские дроны
Как сообщил вице-премьер-министр, министр цифрового развития Михаил Федоров только за последнюю неделю "Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии.
За месяц количество пораженной техники достигло 793 единиц. Также уничтожено более 340 единиц личного состава.
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