Заглушити неможливо. Українські інженери створили для ЗСУ унікальну рацію Himera

В Україні створено для ЗСУ рацію Himera. Унікальність технології полягає в тому, що рацію не можуть заглушити російські системи радіоелектронної боротьби.
Нова розробка українських інженерів для ЗСУ
В Україні створили унікальну рацію Himera, яку не можуть заглушити російські системи радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє мміністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Федоров нагадав, що ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії українським військовим. Тому в Україні було розроблену унікальну рацію Himera, щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів.
Цю рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.
Скільки техніки армії РФ вразили українські дрони
Як повідомив віце-прем’єр-міністра, міністр цифрового розвитку, тільки за останній тиждень "Армія дронів" вразила рекордну кількість російської артилерії.
За місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.
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