Заглушити неможливо. Українські інженери створили для ЗСУ унікальну рацію Himera

В Україні створено для ЗСУ рацію Himera. Унікальність технології полягає в тому, що рацію не можуть заглушити російські системи радіоелектронної боротьби.

Нова розробка українських інженерів для ЗСУ

В Україні створили унікальну рацію Himera, яку не можуть заглушити російські системи радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє мміністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Федоров нагадав, що ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії українським військовим. Тому в Україні було розроблену унікальну рацію Himera, щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів.

Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів, – написав Федоров. Поширити

Цю рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту, – підкреслив Федоров. Поширити

Скільки техніки армії РФ вразили українські дрони

Як повідомив віце-прем’єр-міністра, міністр цифрового розвитку, тільки за останній тиждень "Армія дронів" вразила рекордну кількість російської артилерії.

У росіян - мінус 69 систем і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти - менше снарядів по позиціях наших військових і прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої - 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання, - повідомив Федоров. Поширити

За місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.