Двоє українців потрапили до списку польського Forbes

Українці в Польщі Сергій Бутко і Влад Турак розробили платформу Certifier для створення цифрових сертифікатів і потрапили у список "30 до 30" від Forbes.

Що відомо про платформу Certifier

Стартап Бутка і Турака має програмне забезпечення для того, щоби робити цифрові сертифікати, грамоти й дипломи та зберігати їх онлайн.

Платформу Certifier використовують близько 350 компаній із США, Великої Британії і Канади.

На сайті стартапу йдеться, що понад 1000 компаній використовують цей сервіс. Серед них Amazon, Avon, Salesforce і Стенфордський університет (Каліфорнія, США).

Електронні сертифікати там зберігають уже більш як 600 тисяч людей, а заробіток компанії за місяць — близько 130 тисяч злотих (1,1 млн грн).

Як виникла ідея створити платформу Certifier

27-річний Сергій Бутко та 28-річний Влад Турак помітили проблему автоматизації у видаванні сертифікатів та інших нагород, водночас розробники зауважують, що люди завжди любили отримувати визнання за свою роботу, отже, винагородження можна зробити легшим і доступнішим для великої кількості людей. І разом з тим звести до мінімуму використання паперових сертифікатів.

Раніше таким визнанням були переважно медалі за участь у війнах, а сьогодні – це сертифікати і медалі в онлайн-іграх. Ми зрозуміли, що ця сфера повинна змінитися в сучасному світі, який переходить від фізичних документів до цифрових", — каже Влад Турак. Поширити

Фото – certifier.io

На сайті Certifier можна створити сертифікати в таких розділах:

безплатне навчання;

тренінги;

вища освіта;

провайдери освіти;

корпоративні тренінги;

конференції та заходи;

конкурси та змагання;

членство та асоціації;

онлайн-освіта.

Дизайн відзнаки можна обрати із запропонованих, можна створити у вбудованому конструкторі або ж завантажити власний.