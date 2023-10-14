Двоє українців потрапили до списку польського Forbes
Категорія
Технології
Дата публікації

Двоє українців потрапили до списку польського Forbes

Forbes Україна
Forbes

Українці в Польщі Сергій Бутко і Влад Турак розробили платформу Certifier для створення цифрових сертифікатів і потрапили у список "30 до 30" від Forbes.

Що відомо про платформу Certifier

Стартап Бутка і Турака має програмне забезпечення для того, щоби робити цифрові сертифікати, грамоти й дипломи та зберігати їх онлайн.

Платформу Certifier використовують близько 350 компаній із США, Великої Британії і Канади.

На сайті стартапу йдеться, що понад 1000 компаній використовують цей сервіс. Серед них Amazon, Avon, Salesforce і Стенфордський університет (Каліфорнія, США).

Електронні сертифікати там зберігають уже більш як 600 тисяч людей, а заробіток компанії за місяць — близько 130 тисяч злотих (1,1 млн грн).

Як виникла ідея створити платформу Certifier

27-річний Сергій Бутко та 28-річний Влад Турак помітили проблему автоматизації у видаванні сертифікатів та інших нагород, водночас розробники зауважують, що люди завжди любили отримувати визнання за свою роботу, отже, винагородження можна зробити легшим і доступнішим для великої кількості людей. І разом з тим звести до мінімуму використання паперових сертифікатів.

Раніше таким визнанням були переважно медалі за участь у війнах, а сьогодні – це сертифікати і медалі в онлайн-іграх. Ми зрозуміли, що ця сфера повинна змінитися в сучасному світі, який переходить від фізичних документів до цифрових", — каже Влад Турак.

Фото – certifier.io

На сайті Certifier можна створити сертифікати в таких розділах:

  • безплатне навчання;

  • тренінги;

  • вища освіта;

  • провайдери освіти;

  • корпоративні тренінги;

  • конференції та заходи;

  • конкурси та змагання;

  • членство та асоціації;

  • онлайн-освіта.

Дизайн відзнаки можна обрати із запропонованих, можна створити у вбудованому конструкторі або ж завантажити власний.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні планують створити армію майбутнього — що це означає
В Україні планують створити армію майбутнього — що це означає
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Для Сил оборони створили плащ-невидимку від тепловізорів — відео
Михайло Федоров
В Україні розробили плащ-невидимку для ЗСУ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Заглушити неможливо. Українські інженери створили для ЗСУ унікальну рацію Himera
Михайло Федоров
Рація Himera

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм