Двоє українців потрапили до списку польського Forbes

Українці в Польщі Сергій Бутко і Влад Турак розробили платформу Certifier для створення цифрових сертифікатів і потрапили у список "30 до 30" від Forbes.
Що відомо про платформу Certifier
Стартап Бутка і Турака має програмне забезпечення для того, щоби робити цифрові сертифікати, грамоти й дипломи та зберігати їх онлайн.
Платформу Certifier використовують близько 350 компаній із США, Великої Британії і Канади.
На сайті стартапу йдеться, що понад 1000 компаній використовують цей сервіс. Серед них Amazon, Avon, Salesforce і Стенфордський університет (Каліфорнія, США).
Електронні сертифікати там зберігають уже більш як 600 тисяч людей, а заробіток компанії за місяць — близько 130 тисяч злотих (1,1 млн грн).
Як виникла ідея створити платформу Certifier
27-річний Сергій Бутко та 28-річний Влад Турак помітили проблему автоматизації у видаванні сертифікатів та інших нагород, водночас розробники зауважують, що люди завжди любили отримувати визнання за свою роботу, отже, винагородження можна зробити легшим і доступнішим для великої кількості людей. І разом з тим звести до мінімуму використання паперових сертифікатів.
На сайті Certifier можна створити сертифікати в таких розділах:
безплатне навчання;
тренінги;
вища освіта;
провайдери освіти;
корпоративні тренінги;
конференції та заходи;
конкурси та змагання;
членство та асоціації;
онлайн-освіта.
Дизайн відзнаки можна обрати із запропонованих, можна створити у вбудованому конструкторі або ж завантажити власний.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-