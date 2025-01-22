Джастин Бибер отписался от жены в Instagram — что произошло

Канадский певец Джастин Бибер разжег слухи о кризисе в браке с моделью и бизнесвумен Гейли Бибер, отписавшись от нее в Instagram.
Главные тезисы
- Джастин Бибер отписался от жены в Instagram, вызвав волну обсуждений в сети.
- Шаг певца вызвал слухи о возможном кризисе в браке, но впоследствии было доказано, что это была случайность из-за излома аккаунта.
- События свидетельствуют о том, что громкие скандалы могут носить случайный характер и не всегда отражают реальное состояние супружеских отношений.
- Джастин Бибер и Гейли Бибер подтвердили крепость своего брака, поделившись романтическими фото из отдыха в горах.
- Пара вышла замуж в 2018 году, а в августе 2020 года родился их сын Джек Блюз, что свидетельствует об их сплоченности и желании строить семью.
Почему Джастин Бибер отписался от жены в Instagram
Пользователи заметили, что артист больше не следит за Гейли в соцсетях, что сразу породило предположение о напряженности в паре, особенно после рождения ребенка в августе прошлого года.
Более того, фанаты обратили внимание, что Бибер отписался и от нескольких своих друзей.
Однако певец не стал затягивать с пояснениями и сразу отреагировал. В своем Instagram-сторезе он заверил, что отписка от жены — это случайность, и он к этому не причастен. Бибер отметил, что его аккаунт сломали, и неизвестные отменили подписку на Гейле без его ведома.
Чтобы окончательно развеять слухи о разрыве, Джастин поделился романтическими фотографиями из Гейли во время их отдыха в горах.
Влюбленные провели время вместе, наслаждаясь живописными видами и фиксируя моменты на камеру. Таким образом певец дал понять, что в их браке все хорошо.
Что известно о супружеской жизни Биберов
Биберы поженились в октябре 2018 года. Уже в мае прошлого года стало известно, что пара станет родителями. А в августе родился их сын Джек Блюз.
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