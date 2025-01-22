Джастин Бибер отписался от жены в Instagram — что произошло

Канадский певец Джастин Бибер разжег слухи о кризисе в браке с моделью и бизнесвумен Гейли Бибер, отписавшись от нее в Instagram.

Почему Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

Пользователи заметили, что артист больше не следит за Гейли в соцсетях, что сразу породило предположение о напряженности в паре, особенно после рождения ребенка в августе прошлого года.

Более того, фанаты обратили внимание, что Бибер отписался и от нескольких своих друзей.

Однако певец не стал затягивать с пояснениями и сразу отреагировал. В своем Instagram-сторезе он заверил, что отписка от жены — это случайность, и он к этому не причастен. Бибер отметил, что его аккаунт сломали, и неизвестные отменили подписку на Гейле без его ведома.

Кто-то получил доступ к моему аккаунту и отписал меня от моей жены, — написал певец в сторозию, которую впоследствии удалил. Поделиться

Чтобы окончательно развеять слухи о разрыве, Джастин поделился романтическими фотографиями из Гейли во время их отдыха в горах.

Влюбленные провели время вместе, наслаждаясь живописными видами и фиксируя моменты на камеру. Таким образом певец дал понять, что в их браке все хорошо.

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