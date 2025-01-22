Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram — що сталося
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram — що сталося

Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram — що сталося
Джерело:  online.ua

Канадський співак Джастін Бібер розпалив чутки про кризу в шлюбі з моделлю та бізнесвумен Гейлі Бібер, відписавшись від неї в Instagram. Цей крок викликав хвилю обговорень у мережі, адже раніше повідомлялося про можливі проблеми в їхніх стосунках.

Головні тези:

  • Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram, спричинивши хвилю обговорень в мережі.
  • Крок співака викликав чутки про можливу кризу в шлюбі, але згодом було доведено, що це була випадковість через злам акаунта.
  • Події свідчать про те, що гучні скандали можуть мати випадковий характер та не завжди відображають реальний стан подружніх стосунків.
  • Джастін Бібер і Гейлі Бібер підтвердили міцність свого шлюбу, поділившись романтичними фото з відпочинку в горах.
  • Пара одружилася в 2018 році, а в серпні 2020 року народився їхній син Джек Блюз, що свідчить про їхню згуртованість та бажання будувати сім'ю.

Чому Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram

Користувачі помітили, що артист більше не стежить за Гейлі в соцмережах, що одразу породило припущення про напруженість у парі, особливо після народження їхньої дитини в серпні минулого року.

Ба більше, фанати звернули увагу, що Бібер відписався й від кількох своїх друзів.

Однак співак не став затягувати з поясненнями й одразу відреагував. У своїй Instagram-сторіз він запевнив, що відписка від дружини — це випадковість, і він до цього не причетний. Бібер зазначив, що його акаунт зламали, і невідомі скасували підписку на Гейлі без його відома.

Хтось отримав доступ до мого акаунта і відписав мене від моєї дружини, — написав співак у сторіз, яку згодом видалив.

Щоб остаточно розвіяти чутки про розрив, Джастін поділився романтичними світлинами з Гейлі під час їхнього відпочинку в горах.

Закохані провели час разом, насолоджуючись мальовничими краєвидами та фіксуючи моменти на камеру. Таким чином співак дав зрозуміти, що в їхньому шлюбі все гаразд.

Що відомо про подружнє життя Біберів

Бібери одружилися в жовтні 2018 року. Вже у травні минулого року стало відомо, що пара стане батьками. А в серпні народився їхній син Джек Блюз.

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Категорія
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