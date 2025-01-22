Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram — що сталося

Канадський співак Джастін Бібер розпалив чутки про кризу в шлюбі з моделлю та бізнесвумен Гейлі Бібер, відписавшись від неї в Instagram. Цей крок викликав хвилю обговорень у мережі, адже раніше повідомлялося про можливі проблеми в їхніх стосунках.

Чому Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram

Користувачі помітили, що артист більше не стежить за Гейлі в соцмережах, що одразу породило припущення про напруженість у парі, особливо після народження їхньої дитини в серпні минулого року.

Ба більше, фанати звернули увагу, що Бібер відписався й від кількох своїх друзів.

Однак співак не став затягувати з поясненнями й одразу відреагував. У своїй Instagram-сторіз він запевнив, що відписка від дружини — це випадковість, і він до цього не причетний. Бібер зазначив, що його акаунт зламали, і невідомі скасували підписку на Гейлі без його відома.

Хтось отримав доступ до мого акаунта і відписав мене від моєї дружини, — написав співак у сторіз, яку згодом видалив. Поширити

Щоб остаточно розвіяти чутки про розрив, Джастін поділився романтичними світлинами з Гейлі під час їхнього відпочинку в горах.

Закохані провели час разом, насолоджуючись мальовничими краєвидами та фіксуючи моменти на камеру. Таким чином співак дав зрозуміти, що в їхньому шлюбі все гаразд.

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