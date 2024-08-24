У Джастіна та Гейлі Бібер народився первісток — щемке фото

Канадський співак Джастін Бібер та його дружина, американська модель Гейлі Бібер оголосили про народження першої дитини.

У Джастіна Бібера народився син

На своїй сторінці в Instagram Бібер поділився фотографією маленької ніжки свого новонародженого сина з підписом "Ласкаво просимо додому".

Як стало відомо, пара вирішила назвати свого сина Джеком Блюзом Бібером.

Пара опублікувала зворушливі кадри у соцмережі

Співак і модель опублікували в інстаграмі зворушливі кадри, на яких можна побачити вагітний животик Гейлі.

На фотосесії 27-річна дівчина позувала у білосніжній мереживній сукні, що підкреслила її вагітність, а також у хустині. Тим часом виконавець постав у ролі фотографа.

Судячи з того, що на фото також присутній пастор, ймовірно, пара поновила свої весільні обітниці.

Через вагітність Гейлі вже пропустила низку престижних світських заходів, проте після публікації посту всі питання про причину відпали.