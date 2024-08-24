У Джастіна та Гейлі Бібер народився первісток — щемке фото

Канадський співак Джастін Бібер та його дружина, американська модель Гейлі Бібер оголосили про народження першої дитини.
Головні тези:
- Джастін Бібер та Гейлі Бібер анонсували народження сина Джека Блюза.
- На фото в Instagram Джастін показав маленьку ніжку сина з рукою Гейлі.
- Пара опублікувала дивовижні знімки вагітності, де Гейлі позувала в білосніжній сукні.
У Джастіна Бібера народився син
На своїй сторінці в Instagram Бібер поділився фотографією маленької ніжки свого новонародженого сина з підписом "Ласкаво просимо додому".
Як стало відомо, пара вирішила назвати свого сина Джеком Блюзом Бібером.
Пара опублікувала зворушливі кадри у соцмережі
Співак і модель опублікували в інстаграмі зворушливі кадри, на яких можна побачити вагітний животик Гейлі.
На фотосесії 27-річна дівчина позувала у білосніжній мереживній сукні, що підкреслила її вагітність, а також у хустині. Тим часом виконавець постав у ролі фотографа.
Судячи з того, що на фото також присутній пастор, ймовірно, пара поновила свої весільні обітниці.
Через вагітність Гейлі вже пропустила низку престижних світських заходів, проте після публікації посту всі питання про причину відпали.
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