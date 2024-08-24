У Джастина и Гейли Бибер родился первенец — щемящее фото

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, американская модель Гейли Бибер объявили о рождении первого ребенка.
Главные тезисы
- Джастин и Гейли Бибер родили первенца, объявив о радостном событии в соцсетях.
- Пара поделилась удивительными моментами первых дней жизни малыша в Instagram, вызвав восторг у поклонников.
- Джастин и Гейли назвали своего сына Джеком Блюзом Бибером.
У Джастина Бибера родился сын
На своей странице в Instagram Бибер поделился фотографией маленькой ножки своего новорожденного сына с подписью "Добро пожаловать домой".
Как стало известно, пара решила назвать своего сына Джеком Блюзом Бибером.
Пара опубликовала трогательные кадры в соцсети
Певец и модель опубликовали в инстаграмме трогательные кадры, на которых можно увидеть беременный животик Гейли.
На фотосессии 27-летняя девушка позировала в белом кружевном платье, что подчеркнула ее беременность, а также в платке. Тем временем исполнитель предстал в роли фотографа.
Судя по тому, что на фото также присутствует пастор, вероятно, пара возобновила свои свадебные обеты.
Из-за беременности Гейли уже пропустила ряд престижных светских мер, однако после публикации поста все вопросы о причине отпали.
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