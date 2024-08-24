У Джастина и Гейли Бибер родился первенец — щемящее фото

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, американская модель Гейли Бибер объявили о рождении первого ребенка.

У Джастина Бибера родился сын

На своей странице в Instagram Бибер поделился фотографией маленькой ножки своего новорожденного сына с подписью "Добро пожаловать домой".

Как стало известно, пара решила назвать своего сына Джеком Блюзом Бибером.

Пара опубликовала трогательные кадры в соцсети

Певец и модель опубликовали в инстаграмме трогательные кадры, на которых можно увидеть беременный животик Гейли.

На фотосессии 27-летняя девушка позировала в белом кружевном платье, что подчеркнула ее беременность, а также в платке. Тем временем исполнитель предстал в роли фотографа.

Судя по тому, что на фото также присутствует пастор, вероятно, пара возобновила свои свадебные обеты.

Из-за беременности Гейли уже пропустила ряд престижных светских мер, однако после публикации поста все вопросы о причине отпали.