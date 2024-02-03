Ученые с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг двух разных мертвых звезд или так называемых "белых карликов". И эти планеты являются аналогами гигантов солнечной системы, Юпитера и Сатурна. Белые карлики – это то, что ждет в будущем наше Солнце.

«Джеймс Уэбб» обнаружил две экзопланеты у мертвых звезд

В будущем, когда наша звезда станет белым карликом, это изменение уничтожит все внутренние планеты, вплоть до Юпитера.

Кандидаты в экзопланеты обращаются вокруг белых карликов WD 1202-232 и WD 2105-82. Одна из планет находится от своей звезды на расстоянии, которое в 11,5 раза превышает расстояние от Земли до Солнца. Вторая планета — на расстоянии, в 34,5 раза превышающем дистанцию от нашей планеты до звезды. Массы планет примерно в один-семь раз больше, чем у Юпитера.

Когда примерно через пять миллиардов лет Солнце исчерпает запасы топлива для происходящих в его ядре процессов ядерного синтеза, оно превратится в красного гиганта. Однако ядерный синтез будет продолжаться и в наружных слоях. В результате они дойдут до Марса, поглотив Меркурий, Венеру, Землю и, возможно, Красную планету. В конце концов, эти внешние слои остынут, оставив тлеющее звездное ядро, которое превратилось в белого карлика, окруженного планетарной туманностью из истощенного звездного вещества.

Обнаружение новых экзопланет может пролить свет на то, что будет с планетами по орбите Марса, Юпитеру и Сатурну, когда Солнце умрет.

Если мы сможем подтвердить существование этих планет, они предоставят прямое доказательство того, что такие планеты, как Юпитер и Сатурн, могут пережить смерть своей родительской звезды, — заявила ведущий автор исследования Сьюзан Маллали. Поделиться

Более того, белые карлики, которые рассматривали ученые, загрязнены элементами тяжелее водорода и гелия. Это может указывать на будущее небесных тел, находящихся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. По словам ученых, любые астероиды, которые переживут смерть Солнца, будут заброшены на его «труп» влиянием Юпитера и Сатурна.