ЕБРР инвестирует более 1,3 млрд евро в 8 украинских проектов
Категория
Экономика
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ЕБРР инвестирует более 1,3 млрд евро в 8 украинских проектов

Денис Шмыгаль
ЕБРР
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Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро.

Главные тезисы

  • ЕБРР утвердил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро для поддержки различных отраслей экономики, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру.
  • Часть средств будет выделена в виде безвозвратных грантов, а также Украина получит 200 млн. евро на вопросы энергобезопасности.
  • С начала вторжения России общая поддержка ЕБРР для Украины составляет почти 4 млрд евро, и количество общих проектов в государственном секторе достигло 10 с общим объемом 2,1 млрд евро.
  • Премьер-министр Украины сообщил о важности инвестиций ЕБРР, включающих проекты по восстановлению инфраструктуры и поддержке энергоэффективности.
  • Украина и ЕБРР продолжают успешное сотрудничество по внедрению совместных проектов и достижению стратегических целей в области развития и энергетики.

ЕБРР инвестирует более 1,3 млрд евро в Украину

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.

В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Шмыгаль добавил, что часть средств — это безвозвратные гранты.

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на энергобезопасность

16 июля Министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.

После подписания договора стороны провели рабочую встречу по реализации общих проектов и дальнейших приоритетов сотрудничества.

По состоянию на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.

С начала полномасштабного вторжения России помощь ЕБРР Украине по всем направлениям достигла почти 4 млрд евро.

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