ЕБРР инвестирует более 1,3 млрд евро в 8 украинских проектов

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро.
Главные тезисы
- ЕБРР утвердил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро для поддержки различных отраслей экономики, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру.
- Часть средств будет выделена в виде безвозвратных грантов, а также Украина получит 200 млн. евро на вопросы энергобезопасности.
- С начала вторжения России общая поддержка ЕБРР для Украины составляет почти 4 млрд евро, и количество общих проектов в государственном секторе достигло 10 с общим объемом 2,1 млрд евро.
- Премьер-министр Украины сообщил о важности инвестиций ЕБРР, включающих проекты по восстановлению инфраструктуры и поддержке энергоэффективности.
- Украина и ЕБРР продолжают успешное сотрудничество по внедрению совместных проектов и достижению стратегических целей в области развития и энергетики.
ЕБРР инвестирует более 1,3 млрд евро в Украину
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.
Шмыгаль добавил, что часть средств — это безвозвратные гранты.
Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на энергобезопасность
16 июля Министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.
После подписания договора стороны провели рабочую встречу по реализации общих проектов и дальнейших приоритетов сотрудничества.
По состоянию на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.
С начала полномасштабного вторжения России помощь ЕБРР Украине по всем направлениям достигла почти 4 млрд евро.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-