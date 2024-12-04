ЕБРР инвестирует более 1,3 млрд евро в 8 украинских проектов

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро.

ЕБРР инвестирует более 1,3 млрд евро в Украину

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.

В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Шмыгаль добавил, что часть средств — это безвозвратные гранты.

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на энергобезопасность

16 июля Министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.

После подписания договора стороны провели рабочую встречу по реализации общих проектов и дальнейших приоритетов сотрудничества.

По состоянию на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.

С начала полномасштабного вторжения России помощь ЕБРР Украине по всем направлениям достигла почти 4 млрд евро.