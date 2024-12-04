ЄБРР інвестує понад 1,3 млрд євро у 8 українських проєктів

Рада директорів Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.

ЄБРР інвестує понад 1,3 млрд євро в Україну

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів.

Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності. Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України

Шмигаль додав, що частина коштів — це безповоротні гранти.

Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на енергобезпеку

16 липня міністр фінансів Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії.

Після підписання договору сторони провели робочу зустріч щодо реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро.

З початку повномасштабного вторгнення Росії допомога ЄБРР Україні у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро.