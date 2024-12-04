ЄБРР інвестує понад 1,3 млрд євро у 8 українських проєктів
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄБРР інвестує понад 1,3 млрд євро у 8 українських проєктів

Денис Шмигаль
ЄБРР

Рада директорів Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.

Головні тези:

  • ЄБРР затвердив інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро в рамках 8 проєктів у різних галузях економіки.
  • Інвестиції включають підтримку транспортної та енергетичної інфраструктури, програми розвитку розподіленої генерації та підвищення енергоефективності.
  • Частина коштів буде виділена у вигляді безповоротних грантів, а Україна отримає 200 млн євро на питання енергобезпеки.
  • З початку вторгнення Росії, підтримка ЄБРР для України складає майже 4 млрд євро, а кількість спільних проєктів у держсекторі становить 10 обсягом 2,1 млрд євро.
  • Україна разом з ЄБРР продовжує співпрацювати для впровадження спільних проєктів та досягнення стратегічних цілей у сфері розвитку та енергоефективності.

ЄБРР інвестує понад 1,3 млрд євро в Україну

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів.

Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премʼєр-міністр України

Шмигаль додав, що частина коштів — це безповоротні гранти.

Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на енергобезпеку

16 липня міністр фінансів Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії.

Після підписання договору сторони провели робочу зустріч щодо реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро.

З початку повномасштабного вторгнення Росії допомога ЄБРР Україні у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро.

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