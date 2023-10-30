ЕЦБ продолжает давление на банки для ослабления их связей с РФ — Reuters

Европейский центральный банк продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, однако получить одобрение местных властей нелегко.

В ЕЦБ хотят снизить связи банков с РФ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, но он знает, что получить одобрение местных властей нелегко. Об этом заявил глава ЕЦБ Андреа Энриа.

Мы продолжаем оказывать давление на банки, чтобы они сокращали объемы деятельности и, возможно, выходили из рынка. Мы признаем, что существуют юридические ограничения, и что для выхода из бизнеса необходимо найти соответствующих покупателей и получить разрешение местных властей в России, что не всегда легко, – добавил он. Поделиться

К слову, Венгрия стала последней из стран-членов Европейского Союза, вышедшей из Международного инвестиционного банка (МИБ) – его окрестили "российским шпионским банком" из-за тесной связи с РФ.

Банк имел почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Министерство финансов США еще в апреле 2023 года объявило о санкциях против банка, учитывая, что его присутствие в Будапеште позволяло РФ усилить свое разведывательное присутствие в Европе.

США ввели санкции против владельцев Альфа-Банка

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что добавило в список новых граждан РФ:

Петра Авена – председателя правления российской страховой компании и участника наблюдательного совета Альфа-Групп.

Михаила Фридмана – основателя «Альфа-групп», бывшего председателя наблюдательного совета «Альфа-групп», главу комитета РСПП.

Германа Хана – участника наблюдательного совета «Альфа-групп», председателя правления и основателя строительных компаний.

Алексея Кузьмичева – участника наблюдательного совета «Альфа-групп» и руководителя российской инвестиционной компании.

Кроме физических лиц, в санкционный список внесли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), являющийся крупнейшим объединением бизнеса в России.

РСПП имеет различные координационные советы, в том числе способствующие импортозамещению, технологической независимости и развитию технологий.

Он также принимал участие в деятельности, связанной с ответом России на санкции, введенные против режима Путина после полномасштабного вторжения России в Украину.