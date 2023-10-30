ЕЦБ продолжает давление на банки для ослабления их связей с РФ — Reuters

Европейский центральный банк продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, однако получить одобрение местных властей нелегко.
В ЕЦБ хотят снизить связи банков с РФ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, но он знает, что получить одобрение местных властей нелегко. Об этом заявил глава ЕЦБ Андреа Энриа.
К слову, Венгрия стала последней из стран-членов Европейского Союза, вышедшей из Международного инвестиционного банка (МИБ) – его окрестили "российским шпионским банком" из-за тесной связи с РФ.
Банк имел почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Министерство финансов США еще в апреле 2023 года объявило о санкциях против банка, учитывая, что его присутствие в Будапеште позволяло РФ усилить свое разведывательное присутствие в Европе.
США ввели санкции против владельцев Альфа-Банка
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что добавило в список новых граждан РФ:
Петра Авена – председателя правления российской страховой компании и участника наблюдательного совета Альфа-Групп.
Михаила Фридмана – основателя «Альфа-групп», бывшего председателя наблюдательного совета «Альфа-групп», главу комитета РСПП.
Германа Хана – участника наблюдательного совета «Альфа-групп», председателя правления и основателя строительных компаний.
Алексея Кузьмичева – участника наблюдательного совета «Альфа-групп» и руководителя российской инвестиционной компании.
Кроме физических лиц, в санкционный список внесли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), являющийся крупнейшим объединением бизнеса в России.
РСПП имеет различные координационные советы, в том числе способствующие импортозамещению, технологической независимости и развитию технологий.
Он также принимал участие в деятельности, связанной с ответом России на санкции, введенные против режима Путина после полномасштабного вторжения России в Украину.
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