ЕЦБ продолжает давление на банки для ослабления их связей с РФ — Reuters
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕЦБ продолжает давление на банки для ослабления их связей с РФ — Reuters

ЕЦБ
Читати українською
Источник:  Reuters

Европейский центральный банк продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, однако получить одобрение местных властей нелегко.

В ЕЦБ хотят снизить связи банков с РФ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, но он знает, что получить одобрение местных властей нелегко. Об этом заявил глава ЕЦБ Андреа Энриа.

Мы продолжаем оказывать давление на банки, чтобы они сокращали объемы деятельности и, возможно, выходили из рынка. Мы признаем, что существуют юридические ограничения, и что для выхода из бизнеса необходимо найти соответствующих покупателей и получить разрешение местных властей в России, что не всегда легко, – добавил он.

К слову, Венгрия стала последней из стран-членов Европейского Союза, вышедшей из Международного инвестиционного банка (МИБ) – его окрестили "российским шпионским банком" из-за тесной связи с РФ.

Банк имел почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Министерство финансов США еще в апреле 2023 года объявило о санкциях против банка, учитывая, что его присутствие в Будапеште позволяло РФ усилить свое разведывательное присутствие в Европе.

США ввели санкции против владельцев Альфа-Банка

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что добавило в список новых граждан РФ:

  • Петра Авена – председателя правления российской страховой компании и участника наблюдательного совета Альфа-Групп.

  • Михаила Фридмана – основателя «Альфа-групп», бывшего председателя наблюдательного совета «Альфа-групп», главу комитета РСПП.

  • Германа Хана – участника наблюдательного совета «Альфа-групп», председателя правления и основателя строительных компаний.

  • Алексея Кузьмичева – участника наблюдательного совета «Альфа-групп» и руководителя российской инвестиционной компании.

Кроме физических лиц, в санкционный список внесли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), являющийся крупнейшим объединением бизнеса в России.

РСПП имеет различные координационные советы, в том числе способствующие импортозамещению, технологической независимости и развитию технологий.

Он также принимал участие в деятельности, связанной с ответом России на санкции, введенные против режима Путина после полномасштабного вторжения России в Украину.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Один из крупнейших банков Швейцарии будет замораживать счета жителей Беларуси и РФ
Один из крупнейших банков Швейцарии будет замораживать счета жителей Беларуси и РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Крыму банки передают информацию о клиентах в военкоматы для мобилизации
В оккупированном Крыму банки передают информацию о клиентах в военкоматы для мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Группа хакеров из Украины сломала базу данных банка олигарха Фридмана
Российский Альфа-Банк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.