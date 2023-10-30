ЄЦБ продовжує тиск на банки для послаблення їхніх звʼязків з РФ — Reuters

Європейський центральний банк продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, проте отримати схвалення місцевої влади нелегко.

У ЄЦБ хочуть зменшити звʼязки банків з РФ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, але він знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко. Про це заявив голова ЄЦБ Андреа Енріа.

Ми продовжуємо чинити тиск на банки, щоб вони скорочували обсяги діяльності і, можливо, виходили з ринку. Ми визнаємо, що існують юридичні обмеження, і що для виходу з бізнесу необхідно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл місцевої влади в Росії, що не завжди легко, – додав він. Поширити

До слова, Угорщина стала останньою з країн-членів Європейського Союзу, яка вийшла з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) – його охрестили "російським шпигунським банком" через тісний зв’язок із РФ.

Банк мав майже 50% російської власності й позбавлений нагляду з боку угорської влади. Міністерство фінансів США ще у квітні 2023 року оголосило про санкції проти банку з огляду на те, що його присутність у Будапешті дозволяла РФ посилити свою розвідувальну присутність у Європі.

США запровадили санкції проти власників Альфа-Банку

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що додало до списку нових громадян РФ:

Петра Авена - голову правління російської страхової компанії і і учасника наглядової ради Альфа-Груп.

Михайла Фрідмана - засновника «Альфа-груп», колишнього голову наглядової ради «Альфа-груп», очільника комітету РСПП.

Германа Хана – учасника наглядової ради «Альфа-груп», голову правління та засновника будівельних компаній.

Олексія Кузьмічова - учасника наглядової ради «Альфа-груп» і очільника російської інвестиційної компанії.

Окрім фізичних осіб, до санкційного списку внесли Російський союз промисловців та підприємців (РСПП), що є найбільшим обʼєднанням бізнесу у Росії.

РСПП має різноманітні координаційні ради, в тому числі ті, які сприяють імпортозаміщенню, технологічній незалежності та розвитку технологій.

Він також брав участь у діяльності, пов’язаній з відповіддю Росії на санкції, запроваджені проти режиму Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.