ЄЦБ продовжує тиск на банки для послаблення їхніх звʼязків з РФ — Reuters

Європейський центральний банк продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, проте отримати схвалення місцевої влади нелегко.
У ЄЦБ хочуть зменшити звʼязки банків з РФ
Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, але він знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко. Про це заявив голова ЄЦБ Андреа Енріа.
До слова, Угорщина стала останньою з країн-членів Європейського Союзу, яка вийшла з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) – його охрестили "російським шпигунським банком" через тісний зв’язок із РФ.
Банк мав майже 50% російської власності й позбавлений нагляду з боку угорської влади. Міністерство фінансів США ще у квітні 2023 року оголосило про санкції проти банку з огляду на те, що його присутність у Будапешті дозволяла РФ посилити свою розвідувальну присутність у Європі.
США запровадили санкції проти власників Альфа-Банку
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що додало до списку нових громадян РФ:
Петра Авена - голову правління російської страхової компанії і і учасника наглядової ради Альфа-Груп.
Михайла Фрідмана - засновника «Альфа-груп», колишнього голову наглядової ради «Альфа-груп», очільника комітету РСПП.
Германа Хана – учасника наглядової ради «Альфа-груп», голову правління та засновника будівельних компаній.
Олексія Кузьмічова - учасника наглядової ради «Альфа-груп» і очільника російської інвестиційної компанії.
Окрім фізичних осіб, до санкційного списку внесли Російський союз промисловців та підприємців (РСПП), що є найбільшим обʼєднанням бізнесу у Росії.
РСПП має різноманітні координаційні ради, в тому числі ті, які сприяють імпортозаміщенню, технологічній незалежності та розвитку технологій.
Він також брав участь у діяльності, пов’язаній з відповіддю Росії на санкції, запроваджені проти режиму Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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