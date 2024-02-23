Единая роуминговая система с ЕС. Рада одобрила законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины 23 февраля в первом чтении одобрила законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом.
Шаг к единому роумингу Украины с ЕС: что известно
Совет проголосовал за законопроект о совместной роуминговой системе с Евросоюзом.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Федоров рассказал, что законопроектом предусмотрено, что украинцы не будут платить дополнительные сборы за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, в то же время европейцы получат такую же возможность в Украине.
Когда Украина присоединится к общему роумингу с ЕС
14 сентября 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, что позволит украинцам совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом в Евросоюзе по домашним тарифам.
Также она отметила, что Украина уже является развивающимся технологическим центром и домом для многих инновационных молодых компаний.
В апреле 2023 года операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, свидетельствующее о намерениях сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной.
Представительница ЕК Катарина Матернова отмечала, что это может быть одной из первых основ для предстоящего соглашения по роумингу между Украиной и ЕС.
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