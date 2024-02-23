Единая роуминговая система с ЕС. Рада одобрила законопроект в первом чтении
Категория
Украина
Дата публикации

Единая роуминговая система с ЕС. Рада одобрила законопроект в первом чтении

Михаил Федоров
Роуминг
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Верховная Рада Украины 23 февраля в первом чтении одобрила законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом.

Шаг к единому роумингу Украины с ЕС: что известно

Совет проголосовал за законопроект о совместной роуминговой системе с Евросоюзом.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Федоров рассказал, что законопроектом предусмотрено, что украинцы не будут платить дополнительные сборы за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, в то же время европейцы получат такую же возможность в Украине.

Украина выполнила одно из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций. Становимся на шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС. Спасибо парламентскому Комитету по вопросам цифровой трансформации. Надеюсь, народные депутаты проголосуют за законопроект в целом.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

Когда Украина присоединится к общему роумингу с ЕС

14 сентября 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, что позволит украинцам совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом в Евросоюзе по домашним тарифам.

Мы включим Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Наши дорожки солидарности пользуются большим успехом. Исходя из всего этого, Еврокомиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. И напротив.

Также она отметила, что Украина уже является развивающимся технологическим центром и домом для многих инновационных молодых компаний.

В апреле 2023 года операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, свидетельствующее о намерениях сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной.

Представительница ЕК Катарина Матернова отмечала, что это может быть одной из первых основ для предстоящего соглашения по роумингу между Украиной и ЕС.

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