Єдина роумінгова система з ЄС. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада України 23 лютого в першому читанні схвалила законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.

Крок до єдиного роумінгу України з ЄС: що відомо

Рада проголосувала за законопроєкт про спільну роумінгову систему з Євросоюзом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров розповів, що законопроєктом передбачено, що українці не сплачуватимуть додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, водночас європейці отримають таку ж можливість в Україні.

Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС. Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

Коли Україна приєднається до спільного роумінгу з ЄС

14 вересня 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС, що дасть можливість українцям здійснювати дзвінки та користуватися мобільним інтернетом у Євросоюзі за домашніми тарифами.

Ми включимо Україну в нашу європейську зону вільного роумінгу. Наші доріжки солідарності користуються великим успіхом. Виходячи з усього цього, Єврокомісія буде працювати з Україною для забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. І навпаки. Поширити

Також вона зазначила, що Україна вже є технологічним центром, що розвивається, і домом для багатьох інноваційних молодих компаній.

У квітні 2023 року оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною.