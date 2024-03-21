Экс-министр образования Табачник получил приговор суда за госизмену и пособничество России
Категория
Украина
Дата публикации

Экс-министр образования Табачник получил приговор суда за госизмену и пособничество России

СБУ
Табачник
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Бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник и экс-глава Государственной регистрационной службы Дмитрий Ворона получили заочные приговоры. Топ-чиновникам времен Виктора Януковича суд дал 15 и 12 лет тюремного заключения соответственно.

Табачник и Ворона получили тюремные сроки за госизмену

21 марта суд признал виновным коллаборантов Дмитрия Табачника и Дмитрия Ворону.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Кроме того, у них обоих конфисковано имущество более чем на 200 млн грн.

На основании собранных доказательств суд признал Табачника и Ворону виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

  • ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

В настоящее время Табачник и Ворона прячутся на территории России и временно оккупированной территории Украины, где "проводят подрывную деятельность против нашего государства", добавили в спецслужбе.

Расследование по Табачнику

Указанные соратники Януковича находятся на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ Олегом Козловым.

При его координации Табачник регулярно предоставлял оккупантам собственные прогнозы развития общественно-политической ситуации в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

Табачник, в частности, по указанию интервентов консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по вопросам проведения фейковых "референдумов" во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Табачник занимался предоставлением местным коллаборантам "методической" помощи по переформатированию образовательной отрасли по "стандартам" страны-агрессора РФ.

За сотрудничество с оккупантами экс-министра назначили "советником" Балицкого и включили в состав местного центра путинской партии "Единая Россия".

Дело в отношении Вороны

Расследование установило, что Ворона также был советником гауляйтера Балицкого — он, в частности, подготовил обращение к главе Кремля, в котором предлагал наградить военнослужащих РФ и коллаборантов, принимавших участие в оккупации части территории на юге Украины.

Также Ворона помогал интервентам создавать оккупационные органы РФ, в том числе формировать "штат" единомышленников. А потом стал "сенатором РФ от Запорожской области", переехал в Москву.

Отмечается, что оба изменника причастны к многочисленным фактам разграбления имущества местных аграриев и захвата их предприятий, передали в СБУ.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению приговоренных к ответственности. Злоумышленники будут найдены и наказаны.

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