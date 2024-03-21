Ексміністр освіти Табачник отримав вирок суду за держзраду та пособництво Росії

Колишній міністр освіти і науки України Дмитро Табачник та екс-очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона отримали заочні вироки. Топ-чиновникам часів Віктора Януковича суд дав 15 та 12 років тюремного ув'язнення відповідно.

Табачник та Ворона отримали тюремні терміни за держзраду

21 березня суд визнав винним колаборантів Дмитра Табачника та Дмитра Ворону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Крім того, в них обох конфісковано майно на понад 200 млн грн.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Наразі Табачник та Ворона переховуються на території Росії та тимчасово окупованій території України, де "проводять підривну діяльність проти нашої держави", додали в спецслужбі.

Розслідування щодо Табачника

Означені соратники Януковича перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олегом Козловим.

За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Поширити

Табачник, зокрема, за вказівкою інтервентів консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення фейкових "референдумів" у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, Табачник займався наданням місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за "стандартами" країни-агресора РФ.

За співпрацю з окупантами екс-міністра призначили "радником" Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії "Єдина Росія".

Справа щодо Ворони

Розслідування встановило, що Ворона також був радником гауляйтера Балицького — він зокрема підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити військовослужбовців РФ та колаборантів, що брали учать в окупації частини території на півдні України.

Також Ворона допомагав інтервентам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати "штат" однодумців. А згодом став "сенатором РФ від Запорізької області", переїхав до Москви.

Зазначається, що обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств, передали в СБУ.