Экстремальная засуха охватила почти половину территории Земли в 2023 году

Чрезвычайная засуха охватила 48% земной поверхности в 2023 году. Еще в 1980-х годах этот показатель был втрое меньше и составлял всего 15%. Такой рост вызван влиянием климатических изменений.
Главные тезисы
- Экстремальная засуха охватила 48% поверхности Земли в 2023 году, вдвое превышая показатель 1980-х годов, вызвавший серьезные угрозы для питьевой воды и продовольственной безопасности.
- Изменения климата привели к росту чрезмерной жары, увеличив смертность от тепловых ударов и ухудшив санитарные условия.
- Сухость и жара способствуют росту пылевых бурь и распространению опасных инфекционных заболеваний, угрожая жизни и здоровью людей.
- Продолжительные климатические кризисы требуют срочных действий со стороны правительств и бизнесов для сокращения выбросов парниковых газов и природоохранных мероприятий.
- Угроза дефицита питьевой воды в Европе подчеркивает важность бережного отношения к пресным водным ресурсам и борьбы с изменениями климата.
Климатический кризис в виде засухи охватил половину планеты
Засуха такой интенсивности наступает, когда осадков не хватает в течение шести месяцев или когда вода из почвы и растений испаряется слишком быстро. Это создает серьезные угрозы и приводит к недостатку питьевой воды, ухудшению санитарных условий, продовольственной опасности, что влечет за собой недоедание, а также проблемы для экономики, энергетики и транспортных сетей.
В Амазонии, например, засуха убивает деревья, помогающие формировать дождевые облака. Это нарушает естественный цикл осадков и приводит к еще большим засухам в будущем.
Другая серьезная проблема, вызванная климатическими изменениями, – чрезмерная жара. В 2023 году люди столкнулись с дополнительными 50 днями опасной жары, которой не было бы без климатического кризиса.
Смертность от тепловых ударов среди престарелых выросла на 167% по сравнению с 1990-ми годами. Если бы климат не изменялся, из-за естественного старения населения этот показатель вырос бы всего на 65%.
Сухая и жаркая погода также способствовала росту количества пылевых бурь. Это на 31% увеличило количество людей, подверженных влиянию опасного уровня мелких частиц пыли в воздухе.
Из-за повышения температур распространяются и опасные инфекционные болезни, как денге, малярия и вирус Западного Нила. Теперь эти заболевания проникают в новые регионы, где раньше не были распространены.
Несмотря на эти нелестные факты, правительства и бизнесы продолжают инвестировать в ископаемое топливо: нефть, газ, уголь. Это приводит к рекордным выбросам парниковых газов и потере лесов.
В 2023 году выбросы углекислого газа из-за производства энергии достигли рекордного уровня, поднявшись на 1,1% по сравнению с 2022 годом.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебреес, комментируя результаты отчета, отметил:
Он призвал к срочным действиям, подчеркнув, что изменение климата — это уже не далекая угроза, а реальная опасность для здоровья людей прямо сейчас.
Что известно об угрозе дефицита питьевой воды в Европе
В отчете, обнародованном Агентством 15 октября, отмечается, что ключевыми проблемами остается загрязнение окружающей среды, упадок экосистем, изменения климата и чрезмерное использование пресной воды.
Подчеркивается, что на сумму эти факторы очень сильно влияют на потерю пресноводных ресурсов на территории Европы.
Только треть поверхностных вод в Европе отвечает удовлетворительным экологическим стандартам.
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