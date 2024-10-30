Экстремальная засуха охватила почти половину территории Земли в 2023 году
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Экстремальная засуха охватила почти половину территории Земли в 2023 году

Засуха
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Источник:  BBC

Чрезвычайная засуха охватила 48% земной поверхности в 2023 году. Еще в 1980-х годах этот показатель был втрое меньше и составлял всего 15%. Такой рост вызван влиянием климатических изменений.

Главные тезисы

  • Экстремальная засуха охватила 48% поверхности Земли в 2023 году, вдвое превышая показатель 1980-х годов, вызвавший серьезные угрозы для питьевой воды и продовольственной безопасности.
  • Изменения климата привели к росту чрезмерной жары, увеличив смертность от тепловых ударов и ухудшив санитарные условия.
  • Сухость и жара способствуют росту пылевых бурь и распространению опасных инфекционных заболеваний, угрожая жизни и здоровью людей.
  • Продолжительные климатические кризисы требуют срочных действий со стороны правительств и бизнесов для сокращения выбросов парниковых газов и природоохранных мероприятий.
  • Угроза дефицита питьевой воды в Европе подчеркивает важность бережного отношения к пресным водным ресурсам и борьбы с изменениями климата.

Климатический кризис в виде засухи охватил половину планеты

Засуха такой интенсивности наступает, когда осадков не хватает в течение шести месяцев или когда вода из почвы и растений испаряется слишком быстро. Это создает серьезные угрозы и приводит к недостатку питьевой воды, ухудшению санитарных условий, продовольственной опасности, что влечет за собой недоедание, а также проблемы для экономики, энергетики и транспортных сетей.

Изменения климата угрожают также изменениями в распределении дождей, некоторые регионы становятся более уязвимыми к засухе. Больше всего это ощутили жители Южной Америки, Ближнего Востока и Африканского Рога.

В Амазонии, например, засуха убивает деревья, помогающие формировать дождевые облака. Это нарушает естественный цикл осадков и приводит к еще большим засухам в будущем.

Другая серьезная проблема, вызванная климатическими изменениями, – чрезмерная жара. В 2023 году люди столкнулись с дополнительными 50 днями опасной жары, которой не было бы без климатического кризиса.

Смертность от тепловых ударов среди престарелых выросла на 167% по сравнению с 1990-ми годами. Если бы климат не изменялся, из-за естественного старения населения этот показатель вырос бы всего на 65%.

Кроме того, жара привела к потере 6% часов сна по сравнению со средними показателями 1986-2005 годов.

Сухая и жаркая погода также способствовала росту количества пылевых бурь. Это на 31% увеличило количество людей, подверженных влиянию опасного уровня мелких частиц пыли в воздухе.

Из-за повышения температур распространяются и опасные инфекционные болезни, как денге, малярия и вирус Западного Нила. Теперь эти заболевания проникают в новые регионы, где раньше не были распространены.

Несмотря на эти нелестные факты, правительства и бизнесы продолжают инвестировать в ископаемое топливо: нефть, газ, уголь. Это приводит к рекордным выбросам парниковых газов и потере лесов.

В 2023 году выбросы углекислого газа из-за производства энергии достигли рекордного уровня, поднявшись на 1,1% по сравнению с 2022 годом.

В 2021 году доля ископаемого топлива в мировой энергетике выросла впервые за последнее десятилетие, достигнув 80,3% общей энергии — это негативно сказывается на экосистемах планеты.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебреес, комментируя результаты отчета, отметил:

Климатический кризис – это кризис для системы здравоохранения. С повышением температур на планете стихийные бедствия учащаются и усиливаются, и это не обходит ни одного уголка мира.

Он призвал к срочным действиям, подчеркнув, что изменение климата — это уже не далекая угроза, а реальная опасность для здоровья людей прямо сейчас.

Что известно об угрозе дефицита питьевой воды в Европе

В отчете, обнародованном Агентством 15 октября, отмечается, что ключевыми проблемами остается загрязнение окружающей среды, упадок экосистем, изменения климата и чрезмерное использование пресной воды.

Подчеркивается, что на сумму эти факторы очень сильно влияют на потерю пресноводных ресурсов на территории Европы.

Только треть поверхностных вод в Европе отвечает удовлетворительным экологическим стандартам.

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