Экзоскелет позволил пациенту с парализованными ногами снова ходить — видео

Люди, которые передвигаются на колесных креслах, однажды смогут ходить с помощью экзоскелета Atalante X.

Что известно об экзоскелете

Экзоскелет Atalante X изготовлен французской фирмой Wandercraft.

Он поддерживает людей в положении стоя и управляется с помощью ручного устройства.

Сейчас его можно использовать только в больницах, но компания планирует создать будущие версии, которые можно будет использовать где угодно.

Рафаэль пользуется колесным креслом из-за травмы спинного мозга, и он проходит сеансы реабилитации в экзоскелете, чтобы улучшить силу своих основных мышц.

Некоторые клиники используют экзоскелет, чтобы помочь людям научиться ходить после инсульта. Он помогает им восстановить силу и равновесие.

На прошлой неделе новая исследовательская программа начала исследовать эффективность экзоскелета в помощи людям с травмами спинного мозга и двигательными нейронами.