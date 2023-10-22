Экзоскелет позволил пациенту с парализованными ногами снова ходить — видео

Люди, которые передвигаются на колесных креслах, однажды смогут ходить с помощью экзоскелета Atalante X.
Что известно об экзоскелете
Экзоскелет Atalante X изготовлен французской фирмой Wandercraft.
Он поддерживает людей в положении стоя и управляется с помощью ручного устройства.
Сейчас его можно использовать только в больницах, но компания планирует создать будущие версии, которые можно будет использовать где угодно.
Рафаэль пользуется колесным креслом из-за травмы спинного мозга, и он проходит сеансы реабилитации в экзоскелете, чтобы улучшить силу своих основных мышц.
Некоторые клиники используют экзоскелет, чтобы помочь людям научиться ходить после инсульта. Он помогает им восстановить силу и равновесие.
На прошлой неделе новая исследовательская программа начала исследовать эффективность экзоскелета в помощи людям с травмами спинного мозга и двигательными нейронами.
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