Екзоскелет дозволив пацієнту з паралізованими ногами знов ходити — відео

Люди, які пересуваються на кріслах колісних, одного разу зможуть ходити за допомогою екзоскелета Atalante X.

Що відомо про екзоскелет

Екзоскелет Atalante X виготовлений французькою фірмою Wandercraft.

Він підтримує людей у ​​положенні стоячи та керується за допомогою ручного пристрою.

Зараз його можна використовувати лише в лікарнях, але компанія планує створити майбутні версії, які можна буде використовувати будь-де.

Рафаель користується кріслом колісним через травму спинного мозку, і він проходить сеанси реабілітації в екзоскелеті, щоб покращити силу своїх основних м’язів.

Деякі клініки використовують екзоскелет, щоб допомогти людям навчитися ходити після інсульту. Він допомагає їм відновити силу та рівновагу.

Минулого тижня нова дослідницька програма почала досліджувати ефективність екзоскелета в допомозі людям із травмами спинного мозку та захворюваннями рухових нейронів.