Эрдоган на пропалестинском митинге обвинил Запад в гибели гражданских в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на вертолете прилетел на масштабный пропалестинский митинг в Стамбуле и обвинил страны Запада в гибели мирных жителей Газы из-за военной операции Израиля о боевиках палестинской группировки ХАМАС.

Что известно о циничных и громких обвинениях Эрдогана

Отмечается, что Эрдоган назвал военно-политическое руководство Израиля военными преступниками.

Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить убийство женщин и детей в секторе Газа. Кровопролитие в Секторе Газа полностью дело рук Запада. Израиль открыто совершает военные преступления, - заявил Эрдоган. Поделиться

Он заявил, что якобы "эту игру" контролируют те, кто разрешает Израилю войну против Палестины и без кого, якобы, израильские политики не могут шагнуть.

Он добавил, что Анкара готовится официально объявить Израиль "военным преступником" и "оккупантом палестинских территорий".

Эрдоган также призвал Израиль прекратить военную операцию.

Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Мы усилим призыв и поднимем голос в поддержку палестинского народа и против преступлений Израиля, заявил турецкий лидер. Поделиться

По словам Эрдогана, на пропалестинском митинге в Стамбуле собралось не менее 1,5 млн человек. Он прибыл туда в платке в цветах флага Палестины.

Что известно о реакции Израиля

Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что израильские дипломаты уже получили распоряжение покинуть Турцию.