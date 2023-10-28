Эрдоган на пропалестинском митинге обвинил Запад в гибели гражданских в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на вертолете прилетел на масштабный пропалестинский митинг в Стамбуле и обвинил страны Запада в гибели мирных жителей Газы из-за военной операции Израиля о боевиках палестинской группировки ХАМАС.
Что известно о циничных и громких обвинениях Эрдогана
Отмечается, что Эрдоган назвал военно-политическое руководство Израиля военными преступниками.
Он заявил, что якобы "эту игру" контролируют те, кто разрешает Израилю войну против Палестины и без кого, якобы, израильские политики не могут шагнуть.
Он добавил, что Анкара готовится официально объявить Израиль "военным преступником" и "оккупантом палестинских территорий".
Эрдоган также призвал Израиль прекратить военную операцию.
По словам Эрдогана, на пропалестинском митинге в Стамбуле собралось не менее 1,5 млн человек. Он прибыл туда в платке в цветах флага Палестины.
Что известно о реакции Израиля
Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что израильские дипломаты уже получили распоряжение покинуть Турцию.
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