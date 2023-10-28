Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Захід у загибелі цивільних в Газі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на гелікоптері прилетів на масштабний пропалестинський мітинг у Стамбулі і звинуватив країни Заходу у загибелі мирних жителів Гази через військову операцію Ізраїля про бойовиків палестинського угруповання ХАМАС.

Що відомо про цинічні та гучні звинувачення Ердогана

Зазначається, що Ердоган назвав військово-політичне керівництво Ізраїля воєнними злочинцями.

Західний світ мобілізував своїх політиків та ЗМІ, щоб узаконити вбивство жінок та дітей у Секторі Гази. Кровопролиття у Секторі Гази — повністю справа рук Заходу. Ізраїль відкрито чинить воєнні злочини, - заявив Ердоган. Поширити

Він заявив, що нібито “цю гру” контролюють ті, хто дозволяє Ізраїлю війну проти Палестини і без кого, нібито, ізраїльські політики не можуть ступити і кроку.

Він додав, що Анкара готується офіційно оголосити Ізраїль "воєнним злочинцем" та "окупантом палестинських територій".

Ердоган також закликав Ізраїль припинити військову операцію.

Ізраїль має негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки. Ми посилимо заклик і піднімемо голос на підтримку палестинського народу і проти злочинів Ізраїлю, - заявив турецький лідер. Поширити

За словами Ердогана, на пропалестинському мітингу у Стамбулі зібралося щонайменше 1,5 млн людей. Він прибув туди у хустинці в кольорах прапору Палестини.

Що відомо про реакцію Ізраїля

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен повідомив, що ізраїльські дипломати вже отримали розпорядження покинути Туреччину.