Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Захід у загибелі цивільних в Газі
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Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Захід у загибелі цивільних в Газі

Реджеп Тайїп Ердоган
Джерело:  Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на гелікоптері прилетів на масштабний пропалестинський мітинг у Стамбулі і звинуватив країни Заходу у загибелі мирних жителів Гази через військову операцію Ізраїля про бойовиків палестинського угруповання ХАМАС. 

Що відомо про цинічні та гучні звинувачення Ердогана

Зазначається, що Ердоган назвав військово-політичне керівництво Ізраїля воєнними злочинцями.

Західний світ мобілізував своїх політиків та ЗМІ, щоб узаконити вбивство жінок та дітей у Секторі Гази. Кровопролиття у Секторі Гази — повністю справа рук Заходу. Ізраїль відкрито чинить воєнні злочини, - заявив Ердоган.

Він заявив, що нібито “цю гру” контролюють ті, хто дозволяє Ізраїлю війну проти Палестини і без кого, нібито, ізраїльські політики не можуть ступити і кроку.

Він додав, що Анкара готується офіційно оголосити Ізраїль "воєнним злочинцем" та "окупантом палестинських територій".

Ердоган також закликав Ізраїль припинити військову операцію.

Ізраїль має негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки. Ми посилимо заклик і піднімемо голос на підтримку палестинського народу і проти злочинів Ізраїлю, - заявив турецький лідер.

За словами Ердогана, на пропалестинському мітингу у Стамбулі зібралося щонайменше 1,5 млн людей. Він прибув туди у хустинці в кольорах прапору Палестини.

Що відомо про реакцію Ізраїля

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен повідомив, що ізраїльські дипломати вже отримали розпорядження покинути Туреччину.

На тлі різких заяв з боку Туреччини я розпорядився повернути дипломатичних представників з Туреччини, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин, - зазначає Коен.

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