Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Захід у загибелі цивільних в Газі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на гелікоптері прилетів на масштабний пропалестинський мітинг у Стамбулі і звинуватив країни Заходу у загибелі мирних жителів Гази через військову операцію Ізраїля про бойовиків палестинського угруповання ХАМАС.
Що відомо про цинічні та гучні звинувачення Ердогана
Зазначається, що Ердоган назвав військово-політичне керівництво Ізраїля воєнними злочинцями.
Він заявив, що нібито “цю гру” контролюють ті, хто дозволяє Ізраїлю війну проти Палестини і без кого, нібито, ізраїльські політики не можуть ступити і кроку.
Він додав, що Анкара готується офіційно оголосити Ізраїль "воєнним злочинцем" та "окупантом палестинських територій".
Ердоган також закликав Ізраїль припинити військову операцію.
За словами Ердогана, на пропалестинському мітингу у Стамбулі зібралося щонайменше 1,5 млн людей. Він прибув туди у хустинці в кольорах прапору Палестини.
Що відомо про реакцію Ізраїля
Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен повідомив, що ізраїльські дипломати вже отримали розпорядження покинути Туреччину.
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