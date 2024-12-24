С 1 января 2025 г. в Украине возобновляется уплата Единого социального взноса (ЕСВ), который будут платить все предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения.
Главные тезисы
- Размер Единого социального взноса для ФЛП в 2025 году - 1760 грн в месяц.
- С 2025 года все ФЛП на упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ.
- Добровольно платить взнос смогут пенсионеры, люди с инвалидностью и ФЛП с основной работой.
- Для избежания оплаты ЕСВ предпринимателям необходимо закрыть ФЛП до 2025 года.
Какой размер ЕСВ предусмотрен для ФЛП в 2025 году
По словам налогового консультанта Михаила Смоковича, платить будут даже предприниматели с недостающими доходами.
С марта 2022 г. в Украине действовала уплата ЕСВ на добровольной основе, что позволяло ФЛПам на третьей группе упрощенного налогообложения не платить ЕСВ в случае отсутствия доходов.
Но с 2025 года уплата единого социального взноса станет обязательной для всех предпринимателей на упрощенной системе.
Таким образом, им придется ежемесячно платить 1 тыс 760 грн.
Кто сможет сохранить право добровольно платить ЕСВ
Добровольно в 2025 году платить единый социальный взнос смогут только три категории населения:
пенсионеры;
люди с инвалидностью;
ФЛП, которые имеют основное место работы и ЕСВ за них платит работодатель.
Чтобы человеку не пришлось платить единый социальный взнос, ему необходимо закрыть ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Сделать это следует до 2025 года.
Что известно о решении Совета об отмене увеличения налогов для ФЛП
4 декабря официально стало известно, что парламент Украины проголосовал в целом за законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ФЛП.
Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов "Дія.Сити".
Кроме регулирования гиг-контрактов, в документ был внесен ряд правок:
Внесена поправка в налоговый законопроект №11416-д, которая изменяет дату введения новых налогов для ФЛП и юрлиц единого налога "задним числом" с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.
Правка предполагает понижение ставки рентной платы для добычи каолина.
До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).
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