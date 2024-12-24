С 1 января 2025 г. в Украине возобновляется уплата Единого социального взноса (ЕСВ), который будут платить все предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения.

Какой размер ЕСВ предусмотрен для ФЛП в 2025 году

По словам налогового консультанта Михаила Смоковича, платить будут даже предприниматели с недостающими доходами.

С марта 2022 г. в Украине действовала уплата ЕСВ на добровольной основе, что позволяло ФЛПам на третьей группе упрощенного налогообложения не платить ЕСВ в случае отсутствия доходов.

Но с 2025 года уплата единого социального взноса станет обязательной для всех предпринимателей на упрощенной системе.

Уплата ЕСВ

Таким образом, им придется ежемесячно платить 1 тыс 760 грн.

Кто сможет сохранить право добровольно платить ЕСВ

Добровольно в 2025 году платить единый социальный взнос смогут только три категории населения:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

ФЛП, которые имеют основное место работы и ЕСВ за них платит работодатель.

Чтобы человеку не пришлось платить единый социальный взнос, ему необходимо закрыть ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Сделать это следует до 2025 года.

Что известно о решении Совета об отмене увеличения налогов для ФЛП

4 декабря официально стало известно, что парламент Украины проголосовал в целом за законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ФЛП.

Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов "Дія.Сити".

Кроме регулирования гиг-контрактов, в документ был внесен ряд правок: