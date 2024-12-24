ЕСВ для ФЛП. Кто и сколько должен платить с 2025 года
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕСВ для ФЛП. Кто и сколько должен платить с 2025 года

Уплата ЕСВ
Read in English
Читати українською
Источник:  24 канал

С 1 января 2025 г. в Украине возобновляется уплата Единого социального взноса (ЕСВ), который будут платить все предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения.

Главные тезисы

  • Размер Единого социального взноса для ФЛП в 2025 году - 1760 грн в месяц.
  • С 2025 года все ФЛП на упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ.
  • Добровольно платить взнос смогут пенсионеры, люди с инвалидностью и ФЛП с основной работой.
  • Для избежания оплаты ЕСВ предпринимателям необходимо закрыть ФЛП до 2025 года.

Какой размер ЕСВ предусмотрен для ФЛП в 2025 году

По словам налогового консультанта Михаила Смоковича, платить будут даже предприниматели с недостающими доходами.

С марта 2022 г. в Украине действовала уплата ЕСВ на добровольной основе, что позволяло ФЛПам на третьей группе упрощенного налогообложения не платить ЕСВ в случае отсутствия доходов.

Но с 2025 года уплата единого социального взноса станет обязательной для всех предпринимателей на упрощенной системе.

С 2025 года для ФЛПов возобновляется обязательная оплата ЕСВ
Уплата ЕСВ

Таким образом, им придется ежемесячно платить 1 тыс 760 грн.

Кто сможет сохранить право добровольно платить ЕСВ

Добровольно в 2025 году платить единый социальный взнос смогут только три категории населения:

  • пенсионеры;

  • люди с инвалидностью;

  • ФЛП, которые имеют основное место работы и ЕСВ за них платит работодатель.

Чтобы человеку не пришлось платить единый социальный взнос, ему необходимо закрыть ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Сделать это следует до 2025 года.

Что известно о решении Совета об отмене увеличения налогов для ФЛП

4 декабря официально стало известно, что парламент Украины проголосовал в целом за законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ФЛП.

Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов "Дія.Сити".

Кроме регулирования гиг-контрактов, в документ был внесен ряд правок:

  1. Внесена поправка в налоговый законопроект №11416-д, которая изменяет дату введения новых налогов для ФЛП и юрлиц единого налога "задним числом" с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

  2. Правка предполагает понижение ставки рентной платы для добычи каолина.

  3. До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада поддержала отмену двойного ЕСВ - что важно знать
Рада поддержала отмену двойного ЕСВ - что важно знать
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕСВ в Украине могут снизить вдвое - Кабмин уже назвал условия
ЕСВ в Украине могут снизить вдвое - Кабмин уже назвал условия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский освободил ФЛП от уплаты ЕСВ
Зеленский освободил ФЛП от уплаты ЕСВ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?