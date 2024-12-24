З 1 січня 2025 року в Україні відновлюється сплата Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який будуть сплачувати всім підприємцям, що працюють за прощеною системою оподаткування.

Який розмір ЄСВ передбачений для ФОПів у 2025 році

За словами податкового консультанта Михайла Смоковича, платити будуть навіть підприємці з відсутніми доходами.

З березня 2022 року в Україні діяла сплата ЄСВ на добровільній основі, що дозволяло ФОПам на третій групі спрощеного оподаткування не сплачувати ЄСВ у разі відсутності доходів.

Але з 2025 року сплата єдиного соціального внеску стане обов'язковою для всіх підприємців на спрощеній системі.

Сплата ЄСВ

Таким чином їм доведеться щомісяця сплачувати 1 тис 760 грн.

Хто зможе зберегти право добровільно сплачувати ЄСВ

Добровільно у 2025 році сплачувати єдиний соціальний внесок зможуть тільки три категорії населення:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

ФОПи, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них платить роботодавець.

Аби людині не довелося сплачувати єдиний соціальний внесок, їй необхідно закрити ФОП на спрощеній системі оподаткування. Зробити це слід до 2025 року.

Що відомо про рішення Ради щодо скасування збільшення податків для ФОПів

4 грудня офіційно стало відомо, що парламент України проголосував в цілому за законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.

Законопроєкт стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів "Дія.Сіті".

Окрім регулювання гіг-контрактів, у документ було внесено низку правок: