Нелегитимный президент России Владимир Путин неистово мечтает о расчленении территории Украины на несколько квазигосударственных образований. Поэтому 20 ноября в инфопространство снова попала фейковая информация от россиян о разделе Украины на три части. Причем в лучших традициях геббельсовской пропаганды Россия приписала создание этого фейка ГУР. Зато украинская военная разведка всегда отмечала обратное: именно разделение страны-агрессорки на маленькие государства укрепило бы мир во всем мире.
Главные тезисы
- Кремль предполагает разделение Украины на три части до 2045 года в своем наглом прогнозе.
- Украинская разведка утверждает, что только разделение России может принести мир во всем мире.
- Разработанный план России включает уничтожение Украины как суверенного государства и создание пророссийского марионеточного образования.
- Пропагандисты РФ обвиняют украинские спецслужбы в разработке фейка о разделе Украины, что ведет к распространению дезинформации.
- Цель Украины, согласно высказыванию начальника ГУР, — уничтожить Россию на карте мира в ее теперешнем виде.
Россия распространяет фейк о разделе Украины: что известно
Ряд украинских медиа со ссылкой на источники в ГУР распространили информацию о разработке российскими властями плана распределения Украины на три части.
Министерство обороны РФ разработало документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года.
Этот план фактически предполагает уничтожение Украины как суверенного независимого государства.
Так, согласно мечтам страны-агрессорки, территория Украины должна быть разделена на три части:
пограничные области войдут в состав РФ,
центральная Украина включительно с Киевом превратится в пророссийское марионеточное государство,
западные области определяются как "спорные территории".
Судьбу последних кремлевских правителей планируют решать путем договоренностей с правительствами Венгрии, Польши, Румынии (Словакия в этом контексте не упоминается).
Разработанный план Россия попытается донести до новой администрации США через лояльные правительства.
Пропагандисты РФ нагло обвиняют в разработке собственного фейка ГУР
Российская пропагандистка Скабеева сразу набросилась с обвинениями в разработке этого документа на ГУР МО.
Всем общеизвестно о планах России уничтожить Украину, которым сотни лет. Вместе с тем, цель Украины — уничтожить на карте мира Россию в ее нынешнем виде.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов еще в 2022 году высказал мнение, что у России в историческом измерении есть два варианта будущего: распастись на три или более части или частично сохранить целостность (за исключением национальных регионов, которые получат государственность), однако при кардинальном изменении элит и политического курса
В 2022 году на стене рабочего кабинета Кирилла Буданова висела карта именно с такой территорией России. При таком варианте развития событий в состав Украины вошли бы Курская, Белгородская области и Кубань. Именно такой вариант мог бы принести мир и спокойствие всему миру и процветанию народам бывшей империи.
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