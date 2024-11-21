Фейк о разделе Украины на три части до 2045 года. Что предполагает наглый прогноз Кремля
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Фейк о разделе Украины на три части до 2045 года. Что предполагает наглый прогноз Кремля

Кремль
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин неистово мечтает о расчленении территории Украины на несколько квазигосударственных образований. Поэтому 20 ноября в инфопространство снова попала фейковая информация от россиян о разделе Украины на три части. Причем в лучших традициях геббельсовской пропаганды Россия приписала создание этого фейка ГУР. Зато украинская военная разведка всегда отмечала обратное: именно разделение страны-агрессорки на маленькие государства укрепило бы мир во всем мире.

Главные тезисы

  • Кремль предполагает разделение Украины на три части до 2045 года в своем наглом прогнозе.
  • Украинская разведка утверждает, что только разделение России может принести мир во всем мире.
  • Разработанный план России включает уничтожение Украины как суверенного государства и создание пророссийского марионеточного образования.
  • Пропагандисты РФ обвиняют украинские спецслужбы в разработке фейка о разделе Украины, что ведет к распространению дезинформации.
  • Цель Украины, согласно высказыванию начальника ГУР, — уничтожить Россию на карте мира в ее теперешнем виде.

Россия распространяет фейк о разделе Украины: что известно

Ряд украинских медиа со ссылкой на источники в ГУР распространили информацию о разработке российскими властями плана распределения Украины на три части.

Министерство обороны РФ разработало документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года.

Этот план фактически предполагает уничтожение Украины как суверенного независимого государства.

Так, согласно мечтам страны-агрессорки, территория Украины должна быть разделена на три части:

  • пограничные области войдут в состав РФ,

  • центральная Украина включительно с Киевом превратится в пророссийское марионеточное государство,

  • западные области определяются как "спорные территории".

Судьбу последних кремлевских правителей планируют решать путем договоренностей с правительствами Венгрии, Польши, Румынии (Словакия в этом контексте не упоминается).

Разработанный план Россия попытается донести до новой администрации США через лояльные правительства.

Вместе с тем сценарии относительно доминирования Запада или обретения Китаем статуса государства №1 в мире россияне считают неблагоприятными для себя. Если Украина выстоит и сохранит свою независимость, считают в Кремле, — это направит развитие событий именно по двум направлениям.

Пропагандисты РФ нагло обвиняют в разработке собственного фейка ГУР

Российская пропагандистка Скабеева сразу набросилась с обвинениями в разработке этого документа на ГУР МО.

Скрин ТГ-канала пропагандистки РФ Скабеевой

Всем общеизвестно о планах России уничтожить Украину, которым сотни лет. Вместе с тем, цель Украины — уничтожить на карте мира Россию в ее нынешнем виде.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов еще в 2022 году высказал мнение, что у России в историческом измерении есть два варианта будущего: распастись на три или более части или частично сохранить целостность (за исключением национальных регионов, которые получат государственность), однако при кардинальном изменении элит и политического курса

Карта Буданова

В 2022 году на стене рабочего кабинета Кирилла Буданова висела карта именно с такой территорией России. При таком варианте развития событий в состав Украины вошли бы Курская, Белгородская области и Кубань. Именно такой вариант мог бы принести мир и спокойствие всему миру и процветанию народам бывшей империи.

Кстати, 23 июля 2023 года «карта Буданова» была продана на открытом аукционе за 14 млн грн. Деньги пошли на сбор «Обнаруживаем и уничтожаем» для закупки 5 беспилотных комплексов EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР.

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