Фейк про розподіл України на три частини до 2045 року. Що передбачає нахабний прогноз Кремля
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Фейк про розподіл України на три частини до 2045 року. Що передбачає нахабний прогноз Кремля

Карта
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін несамовито мріє про розчленування території України на кілька квазідержавних утворень. Тож 20 листопада в інфопростір знову потрапила фейкова інформація від росіян про розподіл України на три частини. Причому у кращих традиціях геббельсівської пропаганди Росія приписала створення цього фейку ГУР. Натомість українська воєнна розвідка завжди наголошувала на зворотному: саме розподіл країни-агресорки на маленькі держави зміцнив би мир в усьому світі.

Головні тези:

  • Нелегітимний президент Росії Володимир Путін сподівається на розподіл території України на кілька частин до 2045 року.
  • Розроблений план розподілу України РФ передбачає знищення її як суверенної держави та створення проросійського маріонеткового утворення.
  • Українська розвідка наголошує на зворотному: розподіл Росії може зміцнити мир в усьому світі.
  • Пропагандисти РФ звинувачують ГУР у розробці фейку про розподіл України, завдяки чому поширюється дезінформація.
  • Існують різні сценарії майбутнього розподілу Росії, які можуть принести мир та стабільність у регіоні та всьому світі.

Росія поширює фейк про розподіл України: що відомо

Низка українських медіа з посиланням на джерела в ГУР поширили інформацію про розробку російською владою плану розподілу України на три частини.

Міністерство оборони РФ розробило документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року.

Цей план фактично передбачає знищення України як суверенної незалежної держави.

Так, згідно з мріями країни-агресорки територія України має бути розділеною на три частини:

  • прикордонні області увійдуть в склад РФ,

  • центральна Україна включно з Києвом перетвориться на проросійську маріонеткову державу,

  • західні області визначаються як «спірні території».

Долю останніх кремлівські правителі планують вирішувати шляхом домовленостей з урядами Угорщини, Польщі, Румунії (Словаччина у цьому контексті не згадується).

Розроблений план Росія спробує донести до нової адміністрації США через лояльні до себе уряди.

Разом з тим сценарії щодо домінування Заходу або набуття Китаєм статусу держави № 1 у світі росіяни вважають несприятливими для себе. Якщо Україна вистоїть та збереже свою незалежність, вважають у Кремлі, - це направить розвиток подій саме за подібними двома напрямками.

Пропагандисти РФ нахабно звинувачують у розробці власного фейку ГУР

Російська пропагандистка Скабєєва одразу накинулася зі звинуваченнями в розробці цього документу на ГУР МО.

Скрин ТГ-каналу пропагандистки РФ Скабєєвої

Всім загально відомо про плани Росії знищити Україну, яким сотні років. Разом з тим, мета України – знищити на карті світу Росію в її нинішньому вигляді.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов ще у 2022 році висловив думку, що у Росії в історичному вимірі є два варіанти майбутнього: розпастись на три чи більше частини або частково зберегти цілісність (за винятком національних регіонів, які отримають державність), проте при кардинальній зміні еліт та політичного курсу.

Карта Буданова

Протягом 2022 року на стіні робочого кабінету Кирила Буданова висіла карта саме з такою територією Росії. При такому варіанті розвитку подій до складу України увійшли б Курська, Білгородська області та Кубань. Саме такий варіант міг би принести мир і спокій для всього світу та процвітання народам колишньої імперії.

До речі, 23 липня 2023 року «карту Буданова» було продано на відкритому аукціоні за 14 млн грн. Гроші пішли на збір «Виявляємо та знищуємо» для закупівлі 5 безпілотних комплексів EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР.

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