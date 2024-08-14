Fitch ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — что это значит

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины. Что важно понимать, прежде всего, это связано со стартом реструктуризации еврооблигаций.
Главные тезисы
- Принятие закона и старт реструктуризации еврооблигаций открывает путь для обмена проблемного долга и упрощает условия погашения внешнего долга Украины.
- Кредиторы согласились списать 37% долга по еврооблигациям, а Украина предложила новые облигации серии А и В для погашения долга в будущем.
- Реструктуризация внешнего коммерческого долга Украины должна решить финансовые трудности и помочь обеспечить стабильность экономики страны.
Что известно о снижении кредитного рейтинга Украины
Стоит отметить, что это временное решение.
Указано, что Fitch Ratings ухудшило рейтинг Украины с "C" до уровня "RD" (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на 750 млн долл., по которым Украина не оплатила купон, — до уровня "D".
Как уже упоминалось ранее, еще месяц назад Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий Кабмину временно приостановить выплаты по государственному и гарантированному государством внешнему долгу до завершения соглашения о реструктуризации с кредиторами.
9 августа украинское правительство официально объявило о старте процедуры получения согласия на реструктуризацию еврооблигаций.
Как считают в Fitch Ratings, такая операция является обменом проблемного долга, поскольку речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продлении сроков погашения облигаций.
Что известно о последних решениях Украины
В прошлом месяце Киев договорился с Комитетом владельцев еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.
В первую очередь, речь идет о том, что кредиторы спишут Украине 37% долга по еврооблигациям. Киев предлагает новые еврооблигации:
Также речь идет о бондах серии B — на 23% долга с погашениями в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 годах. Выплаты процентов до 1 февраля 2027 года производиться не будут, в августе 2027-2033 годов — 3%, а начиная с 1 февраля 2034 года — 7,75%.
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