Fitch ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — что это значит

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины. Что важно понимать, прежде всего, это связано со стартом реструктуризации еврооблигаций.

Что известно о снижении кредитного рейтинга Украины

Стоит отметить, что это временное решение.

Указано, что Fitch Ratings ухудшило рейтинг Украины с "C" до уровня "RD" (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на 750 млн долл., по которым Украина не оплатила купон, — до уровня "D".

Снижение рейтинга до уровня "RD" следует за окончанием 10-дневного льготного периода для выплаты купонного дохода по еврооблигациям на 750 млн долл., который должен был состояться 1 августа. Это означает дефолт в соответствии с критериями Fitch, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: fitchratings.com

Как уже упоминалось ранее, еще месяц назад Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий Кабмину временно приостановить выплаты по государственному и гарантированному государством внешнему долгу до завершения соглашения о реструктуризации с кредиторами.

9 августа украинское правительство официально объявило о старте процедуры получения согласия на реструктуризацию еврооблигаций.

Как считают в Fitch Ratings, такая операция является обменом проблемного долга, поскольку речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продлении сроков погашения облигаций.

Что известно о последних решениях Украины

В прошлом месяце Киев договорился с Комитетом владельцев еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.

В первую очередь, речь идет о том, что кредиторы спишут Украине 37% долга по еврооблигациям. Киев предлагает новые еврооблигации:

Бонды серии А — на 40% суммы долга с погашениями в феврале 2029, 2035 и 2036 годов. Выплаты процента по этим бумагам будут производиться уже с 1 августа 2024 года. Размер процента к 1 августа 2025 г. составит 1,75%, к 1 февраля 2026 г. — 4,5%, к 1 августа 2027 г. — 6%, а начиная с 1 февраля 2034 г. — 7,75%. Проценты будут выплачивать каждые полгода. Поделиться

Также речь идет о бондах серии B — на 23% долга с погашениями в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 годах. Выплаты процентов до 1 февраля 2027 года производиться не будут, в августе 2027-2033 годов — 3%, а начиная с 1 февраля 2034 года — 7,75%.