Fitch погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту — що це означає

Що відомо про зниження кредитного рейтингу України

Варто зазначити, що наразі це тимчасове рішення.

Вказано, що Fitch Ratings погіршило рейтинг України з "C" до рівня "RD" (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на 750 млн дол, за якими Україна не сплатила купон, — до рівня "D".

Зниження рейтингу до рівня "RD" слідує за закінченням 10-денного пільгового періоду для виплати купонного доходу за єврооблігаціями на 750 млн дол, що мав відбутися 1 серпня. Це означає дефолт відповідно до критеріїв Fitch, — йдеться в повідомленні.

Фото: fitchratings.com

Як уже згадувалося раніше, ще місяць тому Верховна Рада України ухвалила закон, який дав можливість Кабміну тимчасово призупинити виплати за державним та гарантованим державою зовнішнім боргом до завершення угоди про реструктуризацію з кредиторами.

9 серпня український уряд офіційно оголосив про старт процедури отримання згоди на реструктуризацію єврооблігацій.

Як вважають у Fitch Ratings, така операція є обміном проблемного боргу, бо йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій.

Що відомо про останні рішення України

Минулого місяця домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.

Насамперед йдеться про те, що кредитори спишуть Україні 37% боргу за єврооблігаціями. Натомість Київ запропонує нові єврооблігації:

Бонди серії А — на 40% суми боргу з погашеннями у лютому 2029, 2034, 2035 та 2036 років. Виплати проценту за цими паперами будуть відбуватися вже з 1 серпня 2024 року. Розмір процента до 1 серпня 2025 року становитиме 1,75%, до 1 лютого 2026 року — 4,5%, до 1 серпня 2027 року — 6%, а починаючи з 1 лютого 2034 року — 7,75%. Проценти виплачуватимуть кожні пів року. Поширити

Також йдеться про бонди серії B — на 23% боргу з погашеннями у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 року. Виплати процентів до 1 лютого 2027 року здійснюватися не будуть, у серпні 2027-2033 років — 3%, а починаючи з 1 лютого 2034 року — 7,75%.