Фонд Сороса анонсировал новые проекты в Украине

Благотворительный фонд Сороса "Open Society Foundations", который сегодня возглавляет Александр Сорос-младший, планирует реализовать в Украине новые проекты, связанные с поддержкой украинцев во время полномасштабной войны.
Open Society Foundations планирует реализовать в Украине новые проекты
Среди обсуждаемых приоритетов глава правительства назвал:
восстановление экономики,
восстановление,
социальную сферу,
программы поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе ветеранского.
Перспективными Шмигаль также назвал такие направления сотрудничества, как разминирование, энергетика, логистика.
Фонд Клуни расследовал три дела в Украине
Фонд Джорджа и Амаль Клуни "За справедливость" (Clooney Foundation for Justice) передал три дела о преступлениях, совершенных российскими оккупантами в трех регионах Украины – в Одесской, Харьковской и Киевской – в федеральную прокуратуру Германии.
В ФРГ их можно расследовать в рамках универсальной юрисдикции, говорится в пресс-релизе фонда Клуни.
Представленные Фондом материалы – подробные описания преступлений и подробные досье вероятных преступников, собранные инициативой CFJ The Docket ("Досье").
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