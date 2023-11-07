Фонд Сороса анонсировал новые проекты в Украине

Благотворительный фонд Сороса "Open Society Foundations", который сегодня возглавляет Александр Сорос-младший, планирует реализовать в Украине новые проекты, связанные с поддержкой украинцев во время полномасштабной войны.

Open Society Foundations планирует реализовать в Украине новые проекты

Open Society Foundations планирует начать новые проекты. Обсудили наши приоритетные потребности, - сообщил Шмигаль по итогам встречи. Поделиться

Среди обсуждаемых приоритетов глава правительства назвал:

восстановление экономики,

восстановление,

социальную сферу,

программы поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе ветеранского.

Перспективными Шмигаль также назвал такие направления сотрудничества, как разминирование, энергетика, логистика.

Отдельно сосредоточили внимание на установлении справедливости. Мы должны привлечь Россию к ответственности и заставить ее заплатить. В частности, из-за конфискации замороженных активов на Западе, - отметил Шмигаль, не уточняя подробностей. Поделиться

Фонд Клуни расследовал три дела в Украине

Фонд Джорджа и Амаль Клуни "За справедливость" (Clooney Foundation for Justice) передал три дела о преступлениях, совершенных российскими оккупантами в трех регионах Украины – в Одесской, Харьковской и Киевской – в федеральную прокуратуру Германии.

В ФРГ их можно расследовать в рамках универсальной юрисдикции, говорится в пресс-релизе фонда Клуни.

Представленные Фондом материалы – подробные описания преступлений и подробные досье вероятных преступников, собранные инициативой CFJ The Docket ("Досье").