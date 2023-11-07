Фонд Сороса анонсував нові проєкти в Україні

Благодійний фонд Сороса "Open Society Foundations", який на сьогодні очолює Олександр Сорос-молодший, планує реалізувати в Україні нові проєкти, пов'язані з підтримкою українців під час повномасштабної війни.
Open Society Foundations планує реалізувати в Україні нові проєкти
Серед пріоритетів, які обговорювалися, глава уряду назвав:
відновлення економіки,
відбудову,
соціальну сферу,
програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського.
Перспективними Шмигаль також назвав такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика.
Фонд Клуні розслідував три справи в Україні
Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" (Clooney Foundation for Justice) передав три справи про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України – на Одещині, Харківщині та Київщині – до федеральної прокуратури Німеччини.
У ФРН їх можна розслідувати в межах універсальної юрисдикції, йдеться у пресрелізі фонду Клуні.
Подані Фондом матеріали – це докладні описи злочинів та детальні досьє ймовірних злочинців, зібрані ініціативою CFJ The Docket ("Досьє").
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