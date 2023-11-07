Фонд Сороса анонсував нові проєкти в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Фонд Сороса анонсував нові проєкти в Україні

Денис Шмигаль
Сорос

Благодійний фонд Сороса "Open Society Foundations", який на сьогодні очолює Олександр Сорос-молодший, планує реалізувати в Україні нові проєкти, пов'язані з підтримкою українців під час повномасштабної війни.

Open Society Foundations планує реалізувати в Україні нові проєкти

Open Society Foundations" планує започатковувати нові проєкти. Обговорили наші пріоритетні потреби, - повідомив Шмигаль за підсумками зустрічі.

Серед пріоритетів, які обговорювалися, глава уряду назвав:

  • відновлення економіки,

  • відбудову,

  • соціальну сферу,

  • програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського.

Перспективними Шмигаль також назвав такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика.

Окремо зосередили увагу на встановленні справедливості. Маємо притягнути Росію до відповідальності та змусити її заплатити. Зокрема через конфіскацію заморожених активів на Заході, - зазначив Шмигаль, не уточнюючи подробиць.

Фонд Клуні розслідував три справи в Україні

Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" (Clooney Foundation for Justice) передав три справи про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України – на Одещині, Харківщині та Київщині – до федеральної прокуратури Німеччини.

У ФРН їх можна розслідувати в межах універсальної юрисдикції, йдеться у пресрелізі фонду Клуні.

Подані Фондом матеріали – це докладні описи злочинів та детальні досьє ймовірних злочинців, зібрані ініціативою CFJ The Docket ("Досьє").

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