У ЄС затримують кошти для фонду військової допомоги Україні

Через проведення обговорення щодо бюджету ЄС на наступний рік, Єврорада затримує передачу 20 млрд євро до Фонду миру, з якого здійснюється фінансування допомоги Україні.

Що відомо про затримку ЄС фінансування військової допомоги Україні

Зазначається, що на саміті країн ЄС, який має відбутись у грудні, лідери європейських держав планують розглянути майбутні кошти блоку у зв’язку із пропозицією Єврокомісії щодо перегляду та внесення змін до проєкту бюджету.

Зокрема, країни-члени ЄС вважали EPF основним у пожертвуванні свого оборонного обладнання Україні, оскільки він відшкодував би їм витрати на поставки.

Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання перед Європейською радою в грудні, де лідери викладуть на стіл усе, що стосується бюджетних питань, щоб прийняти рішення, - пояснив журналістам видання один з європейських дипломатів. Поширити

Що відомо про підготовку ЄС до внесення змін у фінансування допомоги Україні

Початкова вартість EPFстановила 5,6 мільярда євро, він був створений поза рамками бюджету ЄС, оскільки останній не може використовуватися для фінансування закупівлі оборонного обладнання для третіх країн і військових місій і операцій ЄС.

Однак фонд був використаний для відшкодування державам-членам ЄС, коли вони відправляли власні оборонні запаси зброї, танків і боєприпасів до Києва.

Наприкінці 2022 року глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував підвищити максимальну суму фонду на 20 мільярдів євро на наступні чотири роки.

Це необхідно для того, щоб уникнути того, щоб величезні потреби України поставили під загрозу підтримку інших третіх країн.