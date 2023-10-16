В ЕС задерживают средства для фонда военной помощи Украине

Из-за проведения обсуждения бюджета ЕС на следующий год Евросовет задерживает передачу 20 млрд евро в Фонд мира, из которого осуществляется финансирование помощи Украине.

Что известно о задержке ЕС финансирования военной помощи Украине

Отмечается, что на предстоящем в декабре саммите стран ЕС лидеры европейских государств планируют рассмотреть будущие средства блока в связи с предложением Еврокомиссии по пересмотру и внесению изменений в проект бюджета.

В частности, страны-члены ЕС считали EPF основным в пожертвовании своего оборонного оборудования Украине, поскольку он возместил бы им расходы на поставки.

Мы не ожидаем никакого ответа по этому вопросу перед Европейским советом в декабре, где лидеры выложат на стол все, что касается бюджетных вопросов, чтобы принять решение, – пояснил журналистам издание один из европейских дипломатов. Поделиться

Что известно о подготовке ЕС к внесению изменений в финансирование помощи Украине

Начальная стоимость EPF составила 5,6 миллиарда евро, он был создан вне рамок бюджета ЕС, поскольку последний не может использоваться для финансирования закупки оборонного оборудования для третьих стран и военных миссий и операций ЕС.

Однако фонд был использован для возмещения государствам-членам ЕС, когда они отправляли свои оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.

В конце 2022 г. глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил повысить максимальную сумму фонда на 20 миллиардов евро на следующие четыре года.

Это необходимо, чтобы избежать того, чтобы огромные потребности Украины поставили под угрозу поддержку других третьих стран.