В ЕС задерживают средства для фонда военной помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС задерживают средства для фонда военной помощи Украине

Еврокомиссия
Читати українською
Источник:  euractiv.com

Из-за проведения обсуждения бюджета ЕС на следующий год Евросовет задерживает передачу 20 млрд евро в Фонд мира, из которого осуществляется финансирование помощи Украине.

Что известно о задержке ЕС финансирования военной помощи Украине

Отмечается, что на предстоящем в декабре саммите стран ЕС лидеры европейских государств планируют рассмотреть будущие средства блока в связи с предложением Еврокомиссии по пересмотру и внесению изменений в проект бюджета.

В частности, страны-члены ЕС считали EPF основным в пожертвовании своего оборонного оборудования Украине, поскольку он возместил бы им расходы на поставки.

Мы не ожидаем никакого ответа по этому вопросу перед Европейским советом в декабре, где лидеры выложат на стол все, что касается бюджетных вопросов, чтобы принять решение, – пояснил журналистам издание один из европейских дипломатов.

Что известно о подготовке ЕС к внесению изменений в финансирование помощи Украине

Начальная стоимость EPF составила 5,6 миллиарда евро, он был создан вне рамок бюджета ЕС, поскольку последний не может использоваться для финансирования закупки оборонного оборудования для третьих стран и военных миссий и операций ЕС.

Однако фонд был использован для возмещения государствам-членам ЕС, когда они отправляли свои оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.

В конце 2022 г. глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил повысить максимальную сумму фонда на 20 миллиардов евро на следующие четыре года.

Это необходимо, чтобы избежать того, чтобы огромные потребности Украины поставили под угрозу поддержку других третьих стран.

"Пакет включает в себя среднесрочный обзор бюджета ЕС, макрофинансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, пополнение Фонда мира на 20 миллиардов евро и новую Европейскую стратегическую технологическую платформу (STEP)", - пояснил европейский чиновник.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины — Politico
ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Страны ЕС оказывают большую, чем США, финансовую помощь Украине — CNN
Еврокомиссия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США стали активнее призывать ЕС использовать замороженные российские активы для помощи Украине
деньги

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.