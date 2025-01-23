Французская балерина станцевала на носу круизного лайнера в Антарктике — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Французская балерина станцевала на носу круизного лайнера в Антарктике — видео

Балерина танцует на носу антарктического судна
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Источник:  online.ua

Балерина из Франции Виктория Добервиль исполнила танец на носу круизного судна в Антарктике и поразила пользователей сети.

Главные тезисы

  • Французская балерина Виктория Добервиль исполнила танец на носу круизного судна в Антарктике, вызвав восторженные комментарии в Instagram.
  • Публикация видео танца балерины набрала сотни тысяч просмотров и вызвала интерес пользователей к процессу создания этого удивительного шоу.
  • Некоторые пользователи сомневались, что видео было создано без использования искусственного интеллекта, однако балерина предоставила кадры за кулисами, подтверждающие реальность происходящего.

Что известно о танце французской балерины на носу круизного судна в Антарктике

Отмечается, что на публикуемом видео Добервиль в балетной пачке и пуантах балансирует на носочках на носу круизного лайнера Le Borel.

При этом некоторые перспективно настроенные пользователи сети выразили сомнение в том, что видео не было создано с помощью искусственного интеллекта.

В ответ на это балерина показала кадры за кулисами видео.

На них было показано, как Добервиль в теплой одежде подплывает на лодке к ледоколу и поднимается на его обшивку.

Лучше, чем ИИ, — отметила балерина в ответ на комментарии пользователей сети.

Что известно о реакции пользователей на потрясающее видео

В соцсети Instagram видео собрало 390 тыс. просмотров.

  • "Вау! Я хочу увидеть закулисье".

  • "Я думал, что это ИИ".

  • "Так эпически! Я бы хотел быть там, чтобы это сфотографировать!"

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