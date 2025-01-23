Балерина из Франции Виктория Добервиль исполнила танец на носу круизного судна в Антарктике и поразила пользователей сети.
Главные тезисы
- Французская балерина Виктория Добервиль исполнила танец на носу круизного судна в Антарктике, вызвав восторженные комментарии в Instagram.
- Публикация видео танца балерины набрала сотни тысяч просмотров и вызвала интерес пользователей к процессу создания этого удивительного шоу.
- Некоторые пользователи сомневались, что видео было создано без использования искусственного интеллекта, однако балерина предоставила кадры за кулисами, подтверждающие реальность происходящего.
Что известно о танце французской балерины на носу круизного судна в Антарктике
Отмечается, что на публикуемом видео Добервиль в балетной пачке и пуантах балансирует на носочках на носу круизного лайнера Le Borel.
При этом некоторые перспективно настроенные пользователи сети выразили сомнение в том, что видео не было создано с помощью искусственного интеллекта.
В ответ на это балерина показала кадры за кулисами видео.
На них было показано, как Добервиль в теплой одежде подплывает на лодке к ледоколу и поднимается на его обшивку.
Что известно о реакции пользователей на потрясающее видео
В соцсети Instagram видео собрало 390 тыс. просмотров.
"Вау! Я хочу увидеть закулисье".
"Я думал, что это ИИ".
"Так эпически! Я бы хотел быть там, чтобы это сфотографировать!"
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