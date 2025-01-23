Балерина из Франции Виктория Добервиль исполнила танец на носу круизного судна в Антарктике и поразила пользователей сети.

Что известно о танце французской балерины на носу круизного судна в Антарктике

Отмечается, что на публикуемом видео Добервиль в балетной пачке и пуантах балансирует на носочках на носу круизного лайнера Le Borel.

При этом некоторые перспективно настроенные пользователи сети выразили сомнение в том, что видео не было создано с помощью искусственного интеллекта.

В ответ на это балерина показала кадры за кулисами видео.

На них было показано, как Добервиль в теплой одежде подплывает на лодке к ледоколу и поднимается на его обшивку.

Лучше, чем ИИ, — отметила балерина в ответ на комментарии пользователей сети. Поделиться

Что известно о реакции пользователей на потрясающее видео

В соцсети Instagram видео собрало 390 тыс. просмотров.