Кофейная традиция и танец крымских татар внесены в нематериальное наследие Украины

Четыре новых элемента попали в нематериальное наследие Украины согласно приказу Министерства культуры и информационной политики.

Список нематериального наследия Украины пополнился новыми элементами

Министерство культуры и информационной политики добавило в список Национального нематериального культурного наследия Украины четыре новых элемента.

Согласно приказу Нацперечень дополнили следующими позициями:

традиции приготовления и потребления каши "Кукушки" в Винницкой области;

традиция приготовления затирки в селе Кривая Лука Донецкой области;

кофейная традиция крымских татар;

танец крымских татар "Агир ава ве Хайтарма".

В ведомстве подчеркнули, что общины должны учитывать рекомендации и предложения Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины, чтобы сохранить эти элементы.

Министерство культуры не уточнило, находятся ли эти традиции под угрозой в связи с агрессией России.

Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия ведется для выполнения 12 статьи Конвенции ЮНЕСКО. Новые элементы включают в перечень на основании рекомендаций Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, действующего при МКИП.

С перечнем других объектов национального нематериального наследия можно ознакомиться здесь .

Традиции Щедрого вечера стали нематериальным культурным наследием Украины

Исследовательница традиций украинской культуры Марина Соботюк отмечает, что традиции щедрым вечером Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов.

Традиция имеет долгую историю, уходя своими корнями с дохристианских времен и включает в себя 12 обрядовых блюд, обычаи готовиться к Щедрому вечеру, переодеваться: «водить козу», Маланку, щедровать.

Первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что украинские ученые и эксперты работают над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.