Кофейная традиция и танец крымских татар внесены в нематериальное наследие Украины

Четыре новых элемента попали в нематериальное наследие Украины согласно приказу Министерства культуры и информационной политики.
Список нематериального наследия Украины пополнился новыми элементами
Министерство культуры и информационной политики добавило в список Национального нематериального культурного наследия Украины четыре новых элемента.
Согласно приказу Нацперечень дополнили следующими позициями:
традиции приготовления и потребления каши "Кукушки" в Винницкой области;
традиция приготовления затирки в селе Кривая Лука Донецкой области;
кофейная традиция крымских татар;
танец крымских татар "Агир ава ве Хайтарма".
В ведомстве подчеркнули, что общины должны учитывать рекомендации и предложения Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины, чтобы сохранить эти элементы.
Министерство культуры не уточнило, находятся ли эти традиции под угрозой в связи с агрессией России.
Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия ведется для выполнения 12 статьи Конвенции ЮНЕСКО. Новые элементы включают в перечень на основании рекомендаций Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, действующего при МКИП.
С перечнем других объектов национального нематериального наследия можно ознакомиться здесь .
Традиции Щедрого вечера стали нематериальным культурным наследием Украины
Исследовательница традиций украинской культуры Марина Соботюк отмечает, что традиции щедрым вечером Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов.
Традиция имеет долгую историю, уходя своими корнями с дохристианских времен и включает в себя 12 обрядовых блюд, обычаи готовиться к Щедрому вечеру, переодеваться: «водить козу», Маланку, щедровать.
Первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что украинские ученые и эксперты работают над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
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