Кавова традиція й танець кримських татар внесені до нематеріальної спадщини України

Чотири нові елементи потрапили до нематеріальної спадщини Україні згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики.

Список нематеріальної спадщини України поповнився новими елементами

Міністерство культури та інформаційної політики додало до списку Національної нематеріальної культурної спадщини України чотири нові елементи.

Відповідно до наказу, Нацперелік доповнили такими позиціями:

традиції приготування та споживання каші "Зозулі" на Вінниччині;

традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;

кавова традиція кримських татар;

танець кримських татар "Агир ава ве Хайтарма".

У відомстві наголосили, що громади мають зважати на рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України, щоб зберегти ці елементи.

Міністерство культури не уточнило, чи перебувають ці традиції під загрозою у зв'язку з агресією Росії.

Як відомо, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини ведеться для виконання 12 статті Конвенції ЮНЕСКО. Нові елементи включають до переліку на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при МКІП.

З переліком інших об'єктів національної нематеріальної спадщини можна ознайомитись тут.

Традиції Щедрого вечора стали нематеріальної культурною спадщиною України

Дослідниця традицій української культури Марина Соботюк зазначає, що традиції щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів.

Традиція має довгу історію, йдучи своїми корінням з дохристиянських часів і включає в себе 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: «водити козу», Маланку, щедрувати.

Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що українські науковці та експерти працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.