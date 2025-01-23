Балерина з Франції Вікторія Добервіль виконала танець на носі круїзного судна в Антарктиці та вразила користувачів мережі.

Що відомо про танець французької балерини на носі круїзного судна в Антарктиці

Зазначається, що на оприлюдненому відео Добервіль у балетній пачці та пуантах балансує на носочках на носі круїзного лайнера Le Borel.

При цьому деякі спектично налаштовані користувачі мережі висловили сумнів у тому, що відео не було створене за допомогою штучного інтелекту.

У відповідь на це балерина показала кадри за лаштунками відео.

На них було показано, як Добервіль у теплому одязі підпливає на човні до криголама і підіймається на його обшивку.

Краще, ніж ШІ, — зазначила балерина у відповідь на коментарі користувачів мережі. Поширити

Що відомо про реакцію користувачів на приголомшливе відео

У соцмережі Instagram відео зібрало 390 тис переглядів.