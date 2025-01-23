Французька балерина станцювала на носі круїзного лайнера в Антарктиці — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Французька балерина станцювала на носі круїзного лайнера в Антарктиці — відео

Балерина танцює на носі антарктичного судна
Джерело:  online.ua

Балерина з Франції Вікторія Добервіль виконала танець на носі круїзного судна в Антарктиці та вразила користувачів мережі. 

Головні тези:

  • Французька балерина Вікторія Добервіль виконала захоплюючий танець на носі круїзного судна в Антарктиці, вразивши користувачів соцмережі.
  • Деякі користувачі висловили сумнів у тому, що відео не було створене за допомогою штучного інтелекту, проте балерина продемонструвала кадри за лаштунками.
  • Відео танцю французької балерини набуло популярності в Instagram, зібравши сотні тисяч переглядів та захоплені коментарі від користувачів мережі.

Що відомо про танець французької балерини на носі круїзного судна в Антарктиці

Зазначається, що на оприлюдненому відео Добервіль у балетній пачці та пуантах балансує на носочках на носі круїзного лайнера Le Borel.

При цьому деякі спектично налаштовані користувачі мережі висловили сумнів у тому, що відео не було створене за допомогою штучного інтелекту.

У відповідь на це балерина показала кадри за лаштунками відео.

На них було показано, як Добервіль у теплому одязі підпливає на човні до криголама і підіймається на його обшивку.

Краще, ніж ШІ, — зазначила балерина у відповідь на коментарі користувачів мережі.

Що відомо про реакцію користувачів на приголомшливе відео

У соцмережі Instagram відео зібрало 390 тис переглядів.

  • "Вау! Я хочу побачити закулісся".

  • "Я думав, що це ШІ".

  • "Так епічно! Я б хотів бути там, щоб це сфотографувати!".

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