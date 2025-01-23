Балерина з Франції Вікторія Добервіль виконала танець на носі круїзного судна в Антарктиці та вразила користувачів мережі.
Головні тези:
- Французька балерина Вікторія Добервіль виконала захоплюючий танець на носі круїзного судна в Антарктиці, вразивши користувачів соцмережі.
- Деякі користувачі висловили сумнів у тому, що відео не було створене за допомогою штучного інтелекту, проте балерина продемонструвала кадри за лаштунками.
- Відео танцю французької балерини набуло популярності в Instagram, зібравши сотні тисяч переглядів та захоплені коментарі від користувачів мережі.
Що відомо про танець французької балерини на носі круїзного судна в Антарктиці
Зазначається, що на оприлюдненому відео Добервіль у балетній пачці та пуантах балансує на носочках на носі круїзного лайнера Le Borel.
При цьому деякі спектично налаштовані користувачі мережі висловили сумнів у тому, що відео не було створене за допомогою штучного інтелекту.
У відповідь на це балерина показала кадри за лаштунками відео.
На них було показано, як Добервіль у теплому одязі підпливає на човні до криголама і підіймається на його обшивку.
Що відомо про реакцію користувачів на приголомшливе відео
У соцмережі Instagram відео зібрало 390 тис переглядів.
"Вау! Я хочу побачити закулісся".
"Я думав, що це ШІ".
"Так епічно! Я б хотів бути там, щоб це сфотографувати!".
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