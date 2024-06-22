По данным британского издания Financial Times, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сербский экспорт боеприпасов, попавших в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.
Главные тезисы
- Сербия активно увеличивает продажу боеприпасов на запад, способствуя укреплению обороноспособности Украины.
- Президент Сербии подчеркивает законность и легальность процедур в продаже боеприпасов, не вступая в стороны конфликта.
- Отношения между Сербией и Украиной остаются сложными: Сербия не присоединилась к санкциям против России, но участвует в международных мероприятиях с украинскими партнерами.
- Президент Сербии высказывается об экспорте боеприпасов как о части экономического возрождения страны, подчеркивая важность заботы о своих гражданах.
- Сербия как союзница России не присоединилась к международным санкциям против Москвы.
Сербия активно продает боеприпасы
Сербия незаметно увеличивает продажу боеприпасов на запад, что в конечном счете способствует укреплению обороноспособности Украины — даже несмотря на то, что она является одной из двух европейских стран, не присоединившихся к западным санкциям против России.
По оценкам Financial Times, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, попавших в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро — сумма, которую президент Александар Вучич назвал в целом точной.
Он представил эту ситуацию как бизнес-возможность, настаивая на том, что не станет на чью-либо сторону в войне.
Отвечая на вопрос, правильно ли цифра 800 млн евро, он сказал, что это не за один год, а "возможно, за два или три года, что-то подобное".
Отношения Сербии и Украины
Сербия участвовала в инаугурационном Саммите мира и подписала заключительное коммюнике. Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.
В ходе этого саммита Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации.
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