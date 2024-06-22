FT узнал про масштабный экспорт сербских боеприпасов в Украину

По данным британского издания Financial Times, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сербский экспорт боеприпасов, попавших в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.

Сербия активно продает боеприпасы

Сербия незаметно увеличивает продажу боеприпасов на запад, что в конечном счете способствует укреплению обороноспособности Украины — даже несмотря на то, что она является одной из двух европейских стран, не присоединившихся к западным санкциям против России.

По оценкам Financial Times, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, попавших в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро — сумма, которую президент Александар Вучич назвал в целом точной.

Он представил эту ситуацию как бизнес-возможность, настаивая на том, что не станет на чью-либо сторону в войне.

Это часть нашего экономического возрождения и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с этим делают в конечном счете — это их работа. Александр Вучич Президент Сербии

Даже если я знаю, куда попадают боеприпасы, это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем... Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья и в Киеве, и в Москве. Это наши братья-славяне. Поделиться

Отвечая на вопрос, правильно ли цифра 800 млн евро, он сказал, что это не за один год, а "возможно, за два или три года, что-то подобное".

Отношения Сербии и Украины

Сербия участвовала в инаугурационном Саммите мира и подписала заключительное коммюнике. Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, в последний раз — на саммите "Украина — Балканы" в Тиране в феврале. Поделиться

В ходе этого саммита Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации.