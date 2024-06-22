FT дізнався про масштабний експорт сербських боєприпасів в Україну

За даними британського видання Financial Times, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.
Головні тези:
- Сербський експорт боєприпасів до України через третіх осіб становить близько 800 млн євро, сприяючи зміцненню обороноздатності України.
- Президент Сербії Александр Вучич висловився про експорт боєприпасів як про частину економічного відродження країни.
- Сербія як союзниця Росії не приєдналася до західних санкцій проти Москви, але дотримується легальних процедур у продажі боєприпасів.
- З початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році президент Сербії тричі зустрічався з українським президентом Зеленським, підтримуючи відносини між двома країнами.
- Сербія взяла участь в міжнародних заходах з участю України, але відмовилась від санкцій проти РФ та підкреслює важливість дотримання договорів і законності у міжнародних відносинах.
Сербія активно продає боєприпаси
Сербія непомітно збільшує продаж боєприпасів на захід, що в кінцевому підсумку сприяє зміцненню обороноздатності України — навіть попри те, що вона є однією з двох європейських країн, які не приєдналися до західних санкцій проти Росії.
За оцінками, наданими Financial Times, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро — сума, яку президент Александар Вучич назвав в цілому точною.
Він представив цю ситуацію як бізнес-можливість, наполягаючи на тому, що не стане на чийсь бік у війні.
Відповідаючи на запитання, чи є цифра 800 млн євро правильною, він сказав, що це не за один рік, а "можливо, за два або три роки, щось подібне".
Відносини Сербії та України
Сербія брала участь в інавгураційному Саміті миру та підписала заключне комюніке. Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.
Під час цього саміту Вучич наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації.
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