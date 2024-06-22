FT дізнався про масштабний експорт сербських боєприпасів в Україну
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FT дізнався про масштабний експорт сербських боєприпасів в Україну

Боєприпаси
Джерело:  The Financial Times

За даними британського видання Financial Times, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.

Головні тези:

  • Сербський експорт боєприпасів до України через третіх осіб становить близько 800 млн євро, сприяючи зміцненню обороноздатності України.
  • Президент Сербії Александр Вучич висловився про експорт боєприпасів як про частину економічного відродження країни.
  • Сербія як союзниця Росії не приєдналася до західних санкцій проти Москви, але дотримується легальних процедур у продажі боєприпасів.
  • З початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році президент Сербії тричі зустрічався з українським президентом Зеленським, підтримуючи відносини між двома країнами.
  • Сербія взяла участь в міжнародних заходах з участю України, але відмовилась від санкцій проти РФ та підкреслює важливість дотримання договорів і законності у міжнародних відносинах.

Сербія активно продає боєприпаси

Сербія непомітно збільшує продаж боєприпасів на захід, що в кінцевому підсумку сприяє зміцненню обороноздатності України — навіть попри те, що вона є однією з двох європейських країн, які не приєдналися до західних санкцій проти Росії.

За оцінками, наданими Financial Times, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро — сума, яку президент Александар Вучич назвав в цілому точною.

Він представив цю ситуацію як бізнес-можливість, наполягаючи на тому, що не стане на чийсь бік у війні.

Це частина нашого економічного відродження, і це важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати в Україну чи Росію... але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з цим роблять в кінцевому підсумку — це їхня робота.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербії

Навіть якщо я знаю [куди потрапляють боєприпаси], це не моя робота. Моя робота полягає в тому, щоб гарантувати, що ми законно поводимося з нашими боєприпасами, що ми їх продаємо... Я повинен дбати про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі і в Києві, і в Москві. Це наші брати-слов'яни.

Відповідаючи на запитання, чи є цифра 800 млн євро правильною, він сказав, що це не за один рік, а "можливо, за два або три роки, щось подібне".

Відносини Сербії та України

Сербія брала участь в інавгураційному Саміті миру та підписала заключне комюніке. Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.

З 2022 року сербський президент Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє — на саміті "Україна — Балкани" в Тирані в лютому.

Під час цього саміту Вучич наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації.

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