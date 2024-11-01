Российский юморист Максим Галкин, покинувший страну-агрессорку после начала преступного вторжения кремлевской армии в Украину, посетил Украинский музей в Нью-Йорке.

Какие впечатления на Галкина произвел визит в Украинский музей в Нью-Йорке

Галкин отметил, что посетил выставку известных украинских художников.

Сегодня побывал в Украинском Музее в Нью-Йорке небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы декораций и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами, изготовленными художницей, — отметил юморист. Поделиться

В комментариях под фотографиями украинцы поблагодарили российского юмориста за поддержку, смелость и трансляцию культурного наследия нашей страны.

К слову, Максим одному из поклонников ответил на украинском языке, когда у него переспросили авторства некоторых картин на фото.

Что известно о поддержке Галкиным Украины на фоне развязанной РФ преступной войны

В начале полномасштабного вторжения Галкин уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из РФ и осуждает кровавую политику кремлевского диктатора Владимира Путина.

Более того, часть заработанных с концертов денег он передавал на помощь беженцам и часто показывает в сети ужасные последствия обстрелов городов и уничтожение мирного населения Украины российскими оккупантами.