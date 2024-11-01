Российский юморист Максим Галкин, покинувший страну-агрессорку после начала преступного вторжения кремлевской армии в Украину, посетил Украинский музей в Нью-Йорке.
Главные тезисы
- Максим Галкин посетил Украинский музей в Нью-Йорке и оценил выставку украинских художников, включая работы известных мастеров.
- Юморист выражает поддержку Украине, осуждая политику кремлевского режима и помогая беженцам из страны-агрессора.
- Галкин активно демонстрирует ужасные последствия войны и оккупации для мирного населения Украины на своей публичной платформе.
- Посещение украинского музея и поддержка страны в сложный период свидетельствуют о позиции Галкина по отношению к агрессивной политике Владимира Путина.
- Реакция украинцев на инициативы и высказывания Галкина свидетельствует о благодарности и понимании со стороны украинского народа.
Какие впечатления на Галкина произвел визит в Украинский музей в Нью-Йорке
Галкин отметил, что посетил выставку известных украинских художников.
В комментариях под фотографиями украинцы поблагодарили российского юмориста за поддержку, смелость и трансляцию культурного наследия нашей страны.
К слову, Максим одному из поклонников ответил на украинском языке, когда у него переспросили авторства некоторых картин на фото.
Что известно о поддержке Галкиным Украины на фоне развязанной РФ преступной войны
В начале полномасштабного вторжения Галкин уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из РФ и осуждает кровавую политику кремлевского диктатора Владимира Путина.
Более того, часть заработанных с концертов денег он передавал на помощь беженцам и часто показывает в сети ужасные последствия обстрелов городов и уничтожение мирного населения Украины российскими оккупантами.
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