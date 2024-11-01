Галкин поделился впечатлениями от визита в Украинский музей в Нью-Йорке
Категория
Культура
Дата публикации

Галкин поделился впечатлениями от визита в Украинский музей в Нью-Йорке

Максим Галкин
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский юморист Максим Галкин, покинувший страну-агрессорку после начала преступного вторжения кремлевской армии в Украину, посетил Украинский музей в Нью-Йорке.

Главные тезисы

  • Максим Галкин посетил Украинский музей в Нью-Йорке и оценил выставку украинских художников, включая работы известных мастеров.
  • Юморист выражает поддержку Украине, осуждая политику кремлевского режима и помогая беженцам из страны-агрессора.
  • Галкин активно демонстрирует ужасные последствия войны и оккупации для мирного населения Украины на своей публичной платформе.
  • Посещение украинского музея и поддержка страны в сложный период свидетельствуют о позиции Галкина по отношению к агрессивной политике Владимира Путина.
  • Реакция украинцев на инициативы и высказывания Галкина свидетельствует о благодарности и понимании со стороны украинского народа.

Какие впечатления на Галкина произвел визит в Украинский музей в Нью-Йорке

Галкин отметил, что посетил выставку известных украинских художников.

Сегодня побывал в Украинском Музее в Нью-Йорке небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы декораций и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами, изготовленными художницей, — отметил юморист.

В комментариях под фотографиями украинцы поблагодарили российского юмориста за поддержку, смелость и трансляцию культурного наследия нашей страны.

К слову, Максим одному из поклонников ответил на украинском языке, когда у него переспросили авторства некоторых картин на фото.

Что известно о поддержке Галкиным Украины на фоне развязанной РФ преступной войны

В начале полномасштабного вторжения Галкин уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из РФ и осуждает кровавую политику кремлевского диктатора Владимира Путина.

Более того, часть заработанных с концертов денег он передавал на помощь беженцам и часто показывает в сети ужасные последствия обстрелов городов и уничтожение мирного населения Украины российскими оккупантами.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Максим Галкин жестко раскритиковал Кремль и россиян после удара по Одессе
Максим Галкин жестко раскритиковал Кремль и россиян после удара по Одессе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Галкин эмоционально отреагировал на смерть ребенка во время атаки армии РФ по Чернигову
Галкин эмоционально отреагировал на смерть ребенка во время атаки армии РФ по Чернигову
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Российские пропагандисты захотели отобрать детей у Пугачевой и Галкина
Алла Пугачова и Максим Галкин с детьми

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?