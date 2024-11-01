Галкін поділився враженнями від візиту до Українського музею у Нью-Йорку
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Культура
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Галкін поділився враженнями від візиту до Українського музею у Нью-Йорку

Максим Галкін
Джерело:  online.ua

Російський гуморист Максим Галкін, який покинув країну-агресорку після початку злочинного вторгнення кремлівської армії в Україну, відвідав Український музей у Нью-Йорку. 

Головні тези:

  • Максим Галкін відвідав Український музей у Нью-Йорку та відзначив цікаву експозицію українського модернізму.
  • Галкін активно підтримує Україну та засуджує політику Путіна на тлі військової агресії РФ в Україні.
  • Гуморист передавав гроші на допомогу біженцям та викладав у мережі фото наслідків російських обстрілів в Україні.
  • Галкін відгукнувся на позитивні коментарі українців після візиту до музею та відповів українською мовою.

Які враження на Галкіна справив візит до Українського музею у Нью-Йорку

Галкін зазначив, що відвідав виставку відомих українських художників.

Сьогодні побував в Українському Музеї в Нью-Йорку, невелика, але дуже цікава експозиція українського модернізму: Давид Бурлюк, Володимир Бурлюк, Марія Синякова, Олександр Богомазов та інші. На першому поверсі окрема виставка Олександри Екстер. Її картини, ескізи декорацій та костюмів. В одному із залів транслюється фрагмент старого фільму "Аеліта" із костюмами, виготовленими художницею, — зазначив гуморист.

У коментарях під світлинами українці подякували російському гумористу за підтримку, сміливість та трансляцію культурної спадщини нашої країни.

До слова, Максим одному з прихильників відповів українською мовою, коли у нього перепитали щодо авторства деяких картин на фото. 

Що відомо про підтримку Галкіним України на тлі розв’язаної РФ злочинної війни

На початку повномасштабного вторгнення Галкін виїхав з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми з РФ та засуджує криваву політику кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Ба більше, частину зароблених з концертів грошей він передавав на допомогу біженцям і часто показує в мережі жахливі наслідки обстрілів міст та знищення мирного населення України російськими окупантами.

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