Російський гуморист Максим Галкін, який покинув країну-агресорку після початку злочинного вторгнення кремлівської армії в Україну, відвідав Український музей у Нью-Йорку.

Які враження на Галкіна справив візит до Українського музею у Нью-Йорку

Галкін зазначив, що відвідав виставку відомих українських художників.

Сьогодні побував в Українському Музеї в Нью-Йорку, невелика, але дуже цікава експозиція українського модернізму: Давид Бурлюк, Володимир Бурлюк, Марія Синякова, Олександр Богомазов та інші. На першому поверсі окрема виставка Олександри Екстер. Її картини, ескізи декорацій та костюмів. В одному із залів транслюється фрагмент старого фільму "Аеліта" із костюмами, виготовленими художницею, — зазначив гуморист. Поширити

У коментарях під світлинами українці подякували російському гумористу за підтримку, сміливість та трансляцію культурної спадщини нашої країни.

До слова, Максим одному з прихильників відповів українською мовою, коли у нього перепитали щодо авторства деяких картин на фото.

Що відомо про підтримку Галкіним України на тлі розв’язаної РФ злочинної війни

На початку повномасштабного вторгнення Галкін виїхав з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми з РФ та засуджує криваву політику кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Ба більше, частину зароблених з концертів грошей він передавав на допомогу біженцям і часто показує в мережі жахливі наслідки обстрілів міст та знищення мирного населення України російськими окупантами.