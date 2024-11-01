Російський гуморист Максим Галкін, який покинув країну-агресорку після початку злочинного вторгнення кремлівської армії в Україну, відвідав Український музей у Нью-Йорку.
Головні тези:
- Максим Галкін відвідав Український музей у Нью-Йорку та відзначив цікаву експозицію українського модернізму.
- Галкін активно підтримує Україну та засуджує політику Путіна на тлі військової агресії РФ в Україні.
- Гуморист передавав гроші на допомогу біженцям та викладав у мережі фото наслідків російських обстрілів в Україні.
- Галкін відгукнувся на позитивні коментарі українців після візиту до музею та відповів українською мовою.
Які враження на Галкіна справив візит до Українського музею у Нью-Йорку
Галкін зазначив, що відвідав виставку відомих українських художників.
У коментарях під світлинами українці подякували російському гумористу за підтримку, сміливість та трансляцію культурної спадщини нашої країни.
До слова, Максим одному з прихильників відповів українською мовою, коли у нього перепитали щодо авторства деяких картин на фото.
Що відомо про підтримку Галкіним України на тлі розв’язаної РФ злочинної війни
На початку повномасштабного вторгнення Галкін виїхав з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми з РФ та засуджує криваву політику кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Ба більше, частину зароблених з концертів грошей він передавав на допомогу біженцям і часто показує в мережі жахливі наслідки обстрілів міст та знищення мирного населення України російськими окупантами.
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