Гендерные предубеждения. Сотрудница Google получит от компании более 1 млн долл компенсации

Улке Роу должны выплатить через суд 1,1 миллиона долларов компенсации от Google за гендерную дискриминацию в оплате труда.

В США гендерная дискриминация стала предметом судебного иска

Суд в США признал, что Google предвзято отнесся к своей работнице, работавшей в компании руководительницей отдела.

Улке Роу должны выплатить 1,1 млн долл. компенсации из-за гендерной дискриминации, пишет Bloomberg.

Женщина впервые с 2018 года подала иск о дискриминации по оплате труда против Google. Она заявила, что компания платила больше мужчинам, несмотря на их меньший опыт.

Кроме того, по словам женщины, ей отказывали в повышении якобы из-за мести за ее жалобы.

Дело слушали в течение недели. В Google утверждали, что Роу имела те же возможности, что и ее коллеги-мужчины.

Она пришла на работу с 23-летним опытом работы в сфере финансовых услуг и технологий, но взяла на работу восьмого уровня. Зарплата женщины составляла около 750 тысяч долларов в год.

Но по словам Роу, мужчины, которые пришли в компанию одновременно с ней и якобы имели меньший опыт, были наняты на девятый уровень с зарплатой более 1 миллиона долларов в год.

Жюри из восьми присяжных постановило, что компания Google должна Роу 150 тысяч долларов за "боль и страдания" из-за дискриминации и еще 1 миллиона долларов в качестве компенсации.

Трампа оштрафовали за посты в соцсети

Нью-йоркский судья оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5 тыс долл. за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда.

Трамп опубликовал в Truth Social фото сотрудницы судьи Энгорона. В сообщении утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка. Трамп опубликовал фото, на котором они оба вместе.

Публикация была удалена из Truth Social сразу после того, как суд выдал соответствующий ордер, но она не была удалена с сайта кампании Трампа DonaldJTrump.com.

В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" и предположил, что нарушения могут привести к "тюремному заключению".