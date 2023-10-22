Гендерные предубеждения. Сотрудница Google получит от компании более 1 млн долл компенсации

Улке Роу должны выплатить через суд 1,1 миллиона долларов компенсации от Google за гендерную дискриминацию в оплате труда.
В США гендерная дискриминация стала предметом судебного иска
Суд в США признал, что Google предвзято отнесся к своей работнице, работавшей в компании руководительницей отдела.
Улке Роу должны выплатить 1,1 млн долл. компенсации из-за гендерной дискриминации, пишет Bloomberg.
Женщина впервые с 2018 года подала иск о дискриминации по оплате труда против Google. Она заявила, что компания платила больше мужчинам, несмотря на их меньший опыт.
Кроме того, по словам женщины, ей отказывали в повышении якобы из-за мести за ее жалобы.
Дело слушали в течение недели. В Google утверждали, что Роу имела те же возможности, что и ее коллеги-мужчины.
Она пришла на работу с 23-летним опытом работы в сфере финансовых услуг и технологий, но взяла на работу восьмого уровня. Зарплата женщины составляла около 750 тысяч долларов в год.
Но по словам Роу, мужчины, которые пришли в компанию одновременно с ней и якобы имели меньший опыт, были наняты на девятый уровень с зарплатой более 1 миллиона долларов в год.
Жюри из восьми присяжных постановило, что компания Google должна Роу 150 тысяч долларов за "боль и страдания" из-за дискриминации и еще 1 миллиона долларов в качестве компенсации.
Трампа оштрафовали за посты в соцсети
Нью-йоркский судья оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5 тыс долл. за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда.
Трамп опубликовал в Truth Social фото сотрудницы судьи Энгорона. В сообщении утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка. Трамп опубликовал фото, на котором они оба вместе.
Публикация была удалена из Truth Social сразу после того, как суд выдал соответствующий ордер, но она не была удалена с сайта кампании Трампа DonaldJTrump.com.
В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" и предположил, что нарушения могут привести к "тюремному заключению".
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