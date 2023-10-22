Гендерні упередження. Співробітниця Google отримає від компанії понад 1 млн дол компенсації

Улці Роу мають виплатити через суд 1,1 мільйона доларів компенсації від Google за гендерну дискримінацію в оплаті праці.

У США гендерна дискримінація стала предметом судового позову

Суд у США визнав, що Google упереджено поставився до своєї працівниці, яка працювала у компанії керівницею відділу.

Улці Роу мають виплатити 1,1 млн дол компенсації через гендерну дискримінацію, пише Bloomberg.

Жінка вперше з 2018 року подала позов про дискримінацію в оплаті праці проти Google. Вона заявила, що компанія платила більше чоловікам, попри їхній менший досвід.

Крім того, за словами жінки, їй відмовляли у підвищенні нібито через помсту за її скарги.

Справу слухали впродовж тижня. У Google стверджували, що Роу мала ті самі можливості, що й її колеги-чоловіки.

Вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи у сфері фінансових послуг і технологій, але її взяли на роботу восьмого рівня. Зарплата жінки складала близько 750 тисяч доларів на рік.

Але зі слів Роу, чоловіки, які прийшли в компанію одночасно з нею, і нібито мали менший досвід, були найняті на дев’ятий рівень із зарплатою понад 1 мільйон доларів на рік.

Журі з восьми присяжних постановило, що компанія Google винна Роу 150 тисяч доларів за "біль і страждання" через дискримінацію і ще 1 мільйон доларів як компенсацію.

Трампа оштрафували за пости в соцмережі

Нью-йоркський суддя оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5 тис дол за порушення наказу не говорити про співробітників суду.

Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона. У дописі стверджувалося, що вона була "подругою" лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, демократа від Нью-Йорка. Трамп опублікував фото, на якому вони обидва разом.

Публікація була видалена з Truth Social відразу після того, як суд видав відповідний ордер, але вона не була видалена з веб-сайту кампанії Трампа DonaldJTrump.com.

У суді Енгорон застеріг адвокатів колишнього президента за "кричуще порушення" і припустив, що порушення можуть призвести до "тюремного ув’язнення".