Руководитель Службы внешней разведки страны-агрессорки Сергей Нарышкин обвинил ЦРУ в попытках создания альтернативного российского правительства в изгнании из оппозиционеров.

Что известно об обвинении РФ в сторону ЦРУ

Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства. Так называемой Российской республики во главе с некой временной администрацией, - заявляет Нарышкин. Поделиться

По его словам, страны Запада якобы пытаются создать управляемую российскую оппозицию за рубежом по общим стандартам Госдепартамента с участием ЦРУ, а также создать сеть подпольных антиправительственных комитетов внутри России перед президентскими выборами в Российской Федерации.

Что говорят в США

По словам президента Джо Байдена в обращении к представителям Конгресса о до сих пор не утвержденном запросе на военную помощь Украине и Израилю, если кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина не остановить сейчас, под угрозой окажутся и другие страны.

На кону стоит свобода Украины. И если мы не остановим Путина, это поставит под угрозу свободу каждого почти повсюду, – отметил президент США. Поделиться

Американский лидер подчеркнул, что "весь мир наблюдает" за тем, что будут делать Штаты.

Давайте покажем им, кто мы и за что мы выступаем. Америка выступает за свободу сегодня, завтра, всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. Америка поддерживает народ Украины, – подчеркнул Байден. Поделиться

Что говорят в Украине

По оценкам представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, преступная армия РФ продолжит попытки захватить больше украинских территорий, однако у российских преступников не хватит ресурсов для захвата крупных украинских городов.

По нашим оценкам, у них не хватит сил оккупировать наши города. Человеческий ресурс – это одно, но для оккупации и содержания нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные, – объясняет представитель ГУР Андрей Черняк. Поделиться

Черняк отметил, что Кремль оказался в патовой ситуации, поскольку ранее уже объявил об аннексии неконтролируемых территорий. В попытке чего-то добиться Путин продолжит жертвовать русскими солдатами.