Руководитель Службы внешней разведки страны-агрессорки Сергей Нарышкин обвинил ЦРУ в попытках создания альтернативного российского правительства в изгнании из оппозиционеров.
Что известно об обвинении РФ в сторону ЦРУ
По его словам, страны Запада якобы пытаются создать управляемую российскую оппозицию за рубежом по общим стандартам Госдепартамента с участием ЦРУ, а также создать сеть подпольных антиправительственных комитетов внутри России перед президентскими выборами в Российской Федерации.
Что говорят в США
По словам президента Джо Байдена в обращении к представителям Конгресса о до сих пор не утвержденном запросе на военную помощь Украине и Израилю, если кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина не остановить сейчас, под угрозой окажутся и другие страны.
Американский лидер подчеркнул, что "весь мир наблюдает" за тем, что будут делать Штаты.
Что говорят в Украине
По оценкам представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, преступная армия РФ продолжит попытки захватить больше украинских территорий, однако у российских преступников не хватит ресурсов для захвата крупных украинских городов.
Черняк отметил, что Кремль оказался в патовой ситуации, поскольку ранее уже объявил об аннексии неконтролируемых территорий. В попытке чего-то добиться Путин продолжит жертвовать русскими солдатами.
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